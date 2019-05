Mark Waschke spielt schwulen Vater

Gruppenfoto von den Dreharbeiten (v.l.n.r.): Wanja Mues (Felix), Mark Waschke (Oliver), Stefan Krohmer (Regie), Hanna Schiller (Alma) und Franziska Hartmann (Franziska) (Bild: NDR / Georges Pauly)

Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter sucht die 15-jährige Alma Zuflucht bei ihrem Vater – doch der lebt mittlerweile mit einem Mann zusammen. In Hamburg und Umgebung haben jetzt die Dreharbeiten für die neue NDR-Produktion "Die Tochter" (Arbeitstitel) mit Mark Waschke ("Tatort", "Dark") und Wanja Mues ("Ein starkes Team", "HEDDA") in den Hauptrollen begonnen.



In dem Familiendrama hat sich Oliver (Mark Waschke), ehemaliger Europameister im Zehnkampf, nach Ende seiner sportlichen Karriere als schwul geoutet und von Ehefrau Carolin scheiden lassen. Seitdem hat er wenig Bezug zur 15-jährigen Tochter Alma (Hanna Schiller). Inzwischen lebt Oliver in Hamburg mit Felix (Wanja Mues) zusammen, dem Inhaber eines Outdoor-Ladens.

Alma treibt einen Keil zwischen Oliver und Felix

Als Olivers Ex-Frau nach einem Autounfall stirbt, zieht Alma auf Wunsch ihrer Tante Franziska (Franziska Hartmann) zu den beiden. Voller Misstrauen gegen ihren homosexuellen Vater versucht das traumatisierte Mädchen, Konflikte zwischen Oliver und Felix zu initiieren und die beiden auseinander zu bringen. Auch Almas Freund Johannes (Oskar Wohlgemuth) hat Vorbehalte gegen Schwule. Seine Familie bietet Alma emotionalen Halt. Weil auch Felix viel Verständnis für Almas Nöte zeigt, gerät Oliver zwischen die Fronten…



Die Dreharbeiten dauern noch bis zum 7. Juni in Hamburg und Umgebung an. Stefan Krohmer (Regie) inszeniert den Fernsehfilm nach einem Buch von Daniel Nocke. Das Erfolgsduo hatte zuletzt für den NDR den preisgekrönten Film "Meine fremde Freundin" geschaffen.



Das Erste zeigt "Die Tochter" voraussichtlich Ende 2019. Als Kommissar Robert Karow hatte Mark Waschke vor drei Jahren bereits für die erste schwule Sexszene im "Tatort" gesorgt. (cw/ots)