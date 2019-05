Gestern, 12:46h, noch kein Kommentar

Die Münchner Aids-Hilfe Betriebs- und Verwaltungs gGmbh sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine_n



Sozialpädagog*in (50%)



für die Beratungsstelle rosaAlter – Beratung für lesbische, schwule trans* und inter* Senior_innen.



Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine_n Kolleg_in, die_der den Schwerpunkt der lesbischen Altenarbeit übernimmt. Zu den Aufgaben gehören neben Beratung und Begleitung auch Vernetzung, Facharbeit und Engagement in der Selbsthilfe sowie im Ehrenamt.



Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder Vergleichbares sowie LBGTI*Zugehörigkeit oder ausführliche Lebensweltkenntnisse und fundierte Kenntnisse zu gleichgeschlechtlich liebenden Menschen. Idealerweise konnte er_sie bereits Erfahrungen in der Altenarbeit sammeln.



Wir bieten Bezahlung nach Haustarif, Fortbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten in einem engagierten Team.



Nachfragen und Bewerbungen bitte an:

Irena Wunsch

Lindwurmstr. 71

80337 München

089/ 54 333 -114