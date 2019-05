IDAHOBIT 2019: Das sind alle Termine

RainbowFlash am Hamburger Rathaus

Er ist inzwischen der kleine Bruder des CSD, wird weltweit wegen seiner Niedrigschwelligkeit und Offenheit der Aktionsformen geschätzt und wird inzwischen auch in Deutschland in mehr Städten begangen als der Pride: Am morgigen 17. Mai finden allein in fast 70 deutschen Städten Aktionen zum IDAHOBIT statt.



Der jährliche Aktionstag war 2005 vom französischen Aktivisten Louis-Georges Tin ins Leben gerufen worden – er erinnert nicht an den Paragrafen 175, mit dem in Deutschland schwule Männer strafrechtlich verfolgt wurden, sondern an jenen Mai-Tag im Jahr 1990, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen hat.



Im Laufe der Jahre entwickelte sich aus dem IDAHO als Tag gegen Homophobie ein Tag, der, in den meisten Städten unter dem Kürzel IDAHOBIT, auch Bi-, Trans- und Interphobie umfasst. Inzwischen ist auch manchmal ein A dabei, um Asexuelle nicht auszuschließen, oder auch ein Gender-Sternchen.

RainbowFlashs, Demos und Debatten

In vielen Städten ist für Freitag ein RainbowFlash geplant, also eine Kundgebung, bei der zum Abschluss bunte Ballons mit Botschaften-Postkarten in die Luft gelassen werden, darunter etwa schon traditionell Hamburg und Köln oder viele kleine und größere Städte in Sachsen. In der Hauptstadt Berlin gibt es unter anderem nach der Kundgebung von LSVD und Bündnis gegen Homophobie am Kaiser-Wilhelm-Platz (16-16.45 Uhr) eine von "Enough is Enough" organisierte Demo von dort über den Potsdamer Platz zum Alexanderplatz (ab 17 Uhr). In mehreren Städten, darunter Gütersloh, Flensburg und Jena, gibt es ganze Veranstaltungswochen rund um den IDAHOBIT – Gütersloh feiert so etwa seinen ersten CSD.



In Bayreuth ist eine spezielle Protest-Kundgebung gegen den homophoben Dirigenten Waleri Gergijew bei den Festspielen (queer.de berichtete) geplant, in Saarbrücken wird der Checkpoint des LSVD wiedereröffnet. Selbst die Politik beteiligt sich am IDAHOBIT: Auf Antrag der Grünen gibt es im Bundestag gegen ca. 15.45 Uhr eine Aktuelle Stunde "Maßnahmen gegen Homo- und Transfeindlichkeit und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" (queer.de berichtete) – und bereits am Morgen befasst sich der Bundesrat mit einem Entschließungsantrag mehrerer Länder gegen Konversionstherapien.