Mexiko erlaubt gleichgeschlechtliche Ehe-Schließungen in allen Konsulaten

Gleichgeschlechtliche Paare aus Mexiko können künftig weltweit in allen Konsulaten des Landes heiraten. Daheim ist das nur begrenzt möglich. "Von jetzt an können alle mexikanischen Konsulate Trauungen von zwei mexikanischen Bürgern vornehmen, unabhängig von deren Geschlecht", heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums vom Donnerstag (Ortszeit), das dabei auch an den Internationalen Tag gegen Homophobie am 17. Mai erinnert.



Der linksgerichtete Außenminister Marcelo Ebrard sagte auf Twitter, dass es darum gehe, Diskriminierungen zu beseitigen.



Verfassungsgerichtshof ordnete Ehe-Öffnung an

Im katholisch geprägten Mexiko ist die gleichgeschlechtliche Ehe ein hoch umstrittenes Thema. Zwar hatte bereits der oberste Gerichtshof 2015 klargestellt, dass das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz der Verfassung verstößt (queer.de berichtete).



Trotzdem erlauben nur 16 von 32 Bundesstaaten und die Hauptstadt Mexiko-Stadt die Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare. Immerhin: Alle Staaten erkennen anderswo geschlossene Ehen grundsätzlich an.



Eine nationale Gesetzgebung zur gleichgeschlechtlichen Ehen fehlt bislang. Eine Gesetzesinitiative des früheren Präsidenten Enrique Peña Nieto (2012-2018) scheiterte vor drei Jahren im Parlament (queer.de berichtete).



Zu den heftigsten Gegnern einer rechtlichen Gleichstellung gehört in Mexiko die katholische Kirche. Sie veranstaltete bei der letzten Parlamentsabstimmung in mehreren Städten Massendemonstrationen gegen die Gleichbehandlung (queer.de berichtete). Trotz der kompromisslosen Haltung der katholischen Kirche, der die große Mehrheit der Mexikaner angehört, sprechen sich Umfragen zufolge rund zwei Drittel der mexikanischen Wahlberechtigten für die Ehe-Öffnung aus. (dpa/dk)