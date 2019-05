Bundesrat fordert Verbot von Homo-"Heilung"

Heute, 11:33h,

Der Bundesrat hat die Bundesregierung am Freitagvormittag in einer Entschließung zu gesetzlichen Maßnahmen gegen sogenannte Konversionstherapien an homosexuellen, trans und intergeschlechtlichen Menschen aufgefordert. Der Antrag "Akzeptanz und Wertschätzung statt Pathologisierung und Diskriminierung: Menschen in ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität stärken – 'Konversionstherapien' verbieten" (PDF) war von den Ländern Hessen, Berlin, Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein eingebracht worden. Brandenburg und Rheinland-Pfalz schlossen sich der Initiative an.



"Der Bundesrat betont, dass die sexuelle und geschlechtliche Identität als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) unter dem Schutz des Staates stehen", heißt es in der am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) gefassten Entschließung. Von der Bundesregierung werden "geeignete gesetzliche Regelungen" zum Verbot von Homo-"Heilung" gefordert – inklusive der Prüfung strafrechtlicher Sanktionen.



Ärzte, Therapeuten und Heilpraktiker, die Konversionstherapien "anbieten oder empfehlen", sollen ihre Berufe nicht mehr ausüben dürfen, fordert der Bundesrat. Auch müsse geprüft werden, ob betroffene LGBTI das Recht erhalten können, Schadenersatzansprüche gegen die Anbieter geltend zu machen. Darüber hinaus verlangt die Länderkammer die Aufarbeitung und Dokumentation der "Rolle und Verantwortung staatlicher Institutionen" im Zusammenhang mit Homo-"Heilung".

Berlins Justizsenator drängt Spahn zur Eile

Als einziger Redner zum Tagesordnungspunkt meldete sich der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt am Freitag im Bundesrat zu Wort. Er erinnerte daran, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität bereits 1990 von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen hatte. "Leider hat sich diese Nachricht offensichtlich nicht in allen Winkeln dieser Erde herumgesprochen", erklärte der schwule Grünen-Politiker.



Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) bei seiner Rede am Freitag im Bundesrat

Sogenannte Konversionstherapien überschritten "eine Grenze zwischen harmlosem Schwachsinn und ernsthafter Gefahr für Leib und Leben der Betroffenen", so Behrendt in seiner Rede. "Sie heilen nicht, sie machen krank, im schlimmsten Fall treiben sie Menschen in den Selbstmord." Es reiche nicht aus, nur Kommissionen und Arbeitsgruppen einzurichten, wandte sich der Berliner Senator indirekt an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Was ist am Ende zählt, ist ein zügiges, schnelles Verbot dieser Praktiken."



Kommission zum Verbot von Homo-"Heilung"



Spahn hatte in der vergangenen Woche die erste Sitzung einer Kommission eröffnet, die Details über ein Verbot von Homo-"Heilung" debattieren soll (queer.de berichtete). Dem Gremium gehören unter anderem LGBTI-Aktivisten, Wissenschaftler und Kirchenvertreter an (queer.de berichtete). Spahn erklärte zu Beginn der Konferenz in einem Statement, das auf der Twitterseite seines Ministeriums veröffentlicht wurde: "Homosexualität ist keine Krankheit und deshalb nicht therapiebedürftig. Deswegen muss Konversionstherapie verboten werden."



Psychologen sind sich heutzutage weitgehend einig, dass die "Heilung" Homosexueller nicht möglich ist und Lesben und Schwule mit "Konversionstherapien" in den Selbstmord getrieben werden könnten. Der Weltärztebund verabschiedete deshalb 2013 eine Stellungnahme, wonach derartige Behandlungen "die Menschenrechte verletzen und nicht zu rechtfertigen" seien (queer.de berichtete). (cw)

