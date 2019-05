Regenbogensocken im Bundestag

Heute, 12:07h, noch kein Kommentar

Er ist inzwischen der kleine Bruder des CSD, wird weltweit wegen seiner Niedrigschwelligkeit und Offenheit der Aktionsformen geschätzt und wird inzwischen auch in Deutschland in mehr Städten begangen als der Pride: Am heutigen 17. Mai finden allein in fast 70 deutschen Städten Aktionen zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) statt.



Der jährliche Aktionstag war 2005 vom französischen Aktivisten Louis-Georges Tin ins Leben gerufen worden – er erinnert nicht an den Paragrafen 175, mit dem in Deutschland schwule Männer strafrechtlich verfolgt wurden, sondern an jenen Mai-Tag im Jahr 1990, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen hat.



Im Laufe der Jahre entwickelte sich aus dem IDAHO als Tag gegen Homophobie ein Tag, der, in den meisten Städten unter dem Kürzel IDAHOBIT, auch Bi-, Trans- und Interphobie umfasst. Inzwischen ist auch manchmal ein A dabei, um Asexuelle nicht auszuschließen, oder auch ein Gender-Sternchen.



In diesem Live-Blog sammeln wir die schönsten Aktionen, Statements und Fotos aus diesem Jahr. (cw)

17.05., 17:07h

Es geht um Selbstbestimmung!



Mit konkreten Forderungen – und einer Stichelei gegen den missglückten Entwurf der Bundesregierung für ein neues Transsexuellengesetz – meldete sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum IDAHOBIT zu Wort.

16:57h

Trans*Pride-Flaggen in Mannheim

An vielen Rathäusern in der ganzen Republik wehen heute Regenbogenfahnen als Zeichen gegen LGBTI-Feindlichkeit – sehr schön, dass in Mannheim auch zwei Trans*Pride-Flaggen gehisst wurden.



"Lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche und intergeschlechtliche Menschen (LSBTI) gehören zu Mannheim wie der Wasserturm oder das Schloss", heißt es in einem Facebookpost des städtischen LSBTI-Beauftragten Sören Landmann.

15:49h

Die Regenbogentasche von IKEA ist da!







Die Regenbogentasche von IKEA hatten wir vor am am Montag schon als Bild des Tages gewürdigt – ab heute ist sie zum IDAHOBIT in allen deutschen Filialen des Einrichtungshauses erhältlich.



Die limitierte Riesentasche mit dem Namen "KVANTING" kostet 1,99 Euro. Für jedes verkaufte Exemplar spendet IKEA jeweils 25 Cent an den Bundesverband Queere Bildung sowie das Jugendnetzwerk Lambda.

15:37h

CSD ist für Alte da!







Die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) und der Dachverband Lesben und Alter haben zum IDAHOBIT unter dem Motto "CSD ist für Alte da!" eine Kampagne für mehr Altersgerechtigkeit in der LGBTI-Community gestartet.



Anlass ist das 50. Jubiläums der Stonewall Riots. CSDs und Community-Veranstaltungen altersgerecht zu gestalten, sei ein Zeichen von Wertschätzung für den Beitrag, den die Pionier*innen geleistet haben, erklärte BISS-Vorstand Sigmar Fischer. "Wir dürfen niemals die vergessen, die vor uns für unsere Freiheit gekämpft haben."



Zur Kampagne gehört auch eine gleichnamige Broschüre, die auf der Website csd-ist-fuer-alte-da.de zum Download zur Verfügung steht. Insgesamt 32 Maßnahmen in sechs Kategorien wie Mobilität oder soziale Teilhabe sind dort aufgeführt, mit den CSDs ihre Demonstrationen, Straßenfeste und andere Events altersgerecht gestalten können.

15:24h

Wichtige Worte vom Bundespräsidenten





15:22h

BVB mit Regenbogenfahne



Auf Twitter würdigte Borussia Dortmund den IDAHOBIT: "Flagge zeigen gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie!", heißt es in einem Post. "Heute am #IDAHOBIT und jeden Tag! #BorussiaVerbindet."



15:17h

Müller schneidet Torte an





Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat zum IDAHOBIT zusammen mit Bastian Finke, dem Leiter des schwulen Anti-Gewalt-Projekts MANEO, einen Regenbogenkuchen in seinem Arbeitszimmer im Roten Rathaus angeschnitten.



"Berlin ist eine freie Stadt, in der jeder und jede nach seinen Vorstellungen leben kann. Unsere Stadt zeichnet aus, dass sie die Freiheit des Einzelnen mit dem Respekt vor dem Anderen verbindet", erklärte Müller. "Mit dieser Haltung ist sie so zum Sehnsuchtsort vieler Menschen auf der ganzen Welt geworden. Doch wir müssen gemeinsam jeden Tag dafür arbeiten, dass das auch so bleibt."

13:35h

Klare Botschaft auch von der Linken



Schon krass, dass es immer noch den heutigen Tag gegen Homophobie, Transphobie, Biphobie und Interphobie geben muss. Es sollte ganz egal sein, wen ihr liebt – Hauptsache ihr seid glücklich dabei! Gepostet von DIE LINKE am Donnerstag, 16. Mai 2019 Facebook / DIE LINKE

13:32h

Botschaft der Familienministerin



In einer Videobotschaft zum IDAHOBIT forderte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) die Bevölkerung dazu auf, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von LGBTI-Menschen vorzugehen.



"50 Jahre nach den Ereignissen von Stonewall können wir heute auf eine positive gesellschaftliche und rechtliche Entwicklung zurückblicken", erklärte Giffey in einer ergänzenden Pressemitteilung. "Aber es bleibt noch viel zu tun. Deshalb setzen wir uns in Deutschland weiterhin für die Rechte von LSBTI*-Menschen ein. Mit aller Kraft müssen wir gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von LSBTI*-Menschen vorgehen. Die vielfältigen Lebensentwürfe in unserer Gesellschaft verdienen Anerkennung. Für Homo- und Transphobie ist in unserer Gesellschaft kein Platz."



Giffey unterzeichnete zudem die diesjährige IDAHOT-Erklärung für Deutschland. Zu den Unterzeichnerstaaten gehören auch Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, Großbritannien, Irland, Niederlande, Schweden und Norwegen. Mit der Unterschrift setzt sich die Bundesregierung für ein verstärktes Engagement der EU und europäischer Institutionen bei der Bekämpfung von Diskriminierung von LGBTI-Menschen ein. Auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene sollen alle notwendigen Maßnahmen dazu ergriffen werden, heißt es in der Erklärung. Dafür sollen die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

13:10h

Rechte Gegenaktionen zum IDAHOBIT



In Sachsen gibt es nach einer Mitteilung des SPDqueer-Landesverbands Gegenaktionen rechter Gruppen zum diesjährigen IDAHOBIT. So hat die homo- und transphobe AfD in Chemnitz eine Kundgebung an genau dem Ort angemeldet, an dem sonst der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) alljährlich den Rainbowflash veranstaltet. "Ein fatales Zeichen, das die Stadt Chemnitz aussendet", so SPDqueer-Chef Oliver Strotzer.



Auch in Wurzen hatte das rechte "Neue Forum Wurzen" ursprünglich eine parallele Veranstaltung zur heutigen IDAHOBIT-Aktion angekündigt. Nach Beschwerden über diese "unverhohlene Drohung" untersagte die Stadtverwaltung jedoch die Kundgebung der Rechten auf dem Markt.