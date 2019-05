Rainbow House wirft Ralf König Rassismus und Transphobie vor

Heute, 14:09h,

Vier Jahre nach der Einweihung hat das Rainbow House in Brüssel den Kölner Comiczeichner Ralf König dazu aufgefordert, sein acht mal vier Meter großes Wandgemälde in der Lollepotstraat zu überarbeiten. Zwei der zwölf Figuren beruhten auf "transphoben und rassistischen Vorurteilen", kritisierte das LGBTI-Zentrum laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel".



Das Fassadenbild hatte bereits im vergangenen Sommer für Schlagzeilen gesorgt, nachdem unbekannte Sprayer die Worte "Transphobia" und "Racism" angebracht hatten – über Karikaturen einer Dragqueen und einer schwarzen, offenbar lesbischen Frau im typischen König-Look (queer.de berichtete). Diese Vorwürfe hat sich das Rainbow House nun nach halbjähriger Diskussion zu eigen gemacht.

Rainbow House drohte mit Übermalung

Auf zwei Din-A4-Seiten begründete das Zentrum im März seine Position. So störte es sich bei der schwarzen Figur an den großen Lippen. "Diese Darstellung hat ihren Ursprung in rassistischen und kolonialistischen Bildern, in denen die Körpermerkmale schwarzer Menschen oft auf wenige oberflächliche Merkmale reduziert wurden", heißt es in einer Mail an König. "Zudem wirkt ihr gesamter Gesichtseindruck unintelligent und abweisend."



Anfang August 2018 wurde das Wandgemälde von Unbekannten beschmiert

Die Drag-Figur wiederum wurde vom Rainbow House als trans Frau wahrgenommen, weshalb es sich am Bartschatten und an den Körperhaaren störte. Außerdem heißt es im Brief: "Sie steht isoliert von der Gruppe und ist die einzige Person mit einer deprimierten Haltung, herunterhängenden Armen sowie einem leeren und stumpfen Blick."



König wurde aufgefordert, beide Figuren "so bald wie möglich zu überarbeiten" und "in einer würdevollen und stolzen Art und Weise" darzustellen. Sollte er der Aufforderung nicht nachkommen, "haben wir keine andere Wahl, als einen anderen Künstler zu bitten, ein Ersatzbild zu entwerfen".



"Das bewusste Unattraktivsein gehört zum Spaß dazu"



In seinem Antwortbrief zeigte sich Ralf König laut "Spiegel" irritiert und entsetzt über die Aufforderung des Zentrums, weil der Vorwurf des Rassismus und der Transphobie "alles negiert, wofür ich stehe". Der Zeichner hatte sich unter anderem im Bundestagswahlkampf 2017 an der Kampagne "Vielfalt gegen rechte Einfalt" der Deutschen Aids-Hilfe beteiligt (queer.de berichtete).



Alle seine Figuren seien Sympathieträger, schrieb König dem Rainbow House, aber "natürlich mit Stereotypen, es sind Comics, Karikatur". Die schwarze Figur trage ihre Lippen als Zeichen von Stolz und Selbstbewusstsein extra rot geschminkt. Bei der anderen Figur handele es sich nicht um eine trans Frau, sondern um eine Trümmertunte: "Diese Figur ist das, was auf den Travestiebühnen der Welt zu sehen ist, was auf CSD-Paraden und hier in Köln im Karneval rumstöckelt. Ich war selbst Drag. Das bewusste Unattraktivsein gehört zum Spaß dazu."



Am Mittwoch ruderte das Rainbow House nun etwas zurück. Das König-Wandgemälde soll trotz der Weigerung des Künstlers, Veränderungen vorzunehmen, doch nicht übermalt werden. Als Zeichen der Kritik sollen allerdings die Protestaufschriften "Transphobia" und "Racism" bleiben. Außerdem will das Zentrum ein Schild anbringen, auf dem es sich von den beiden Figuren distanziert. (mize)