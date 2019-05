Schwuler Onkel aus Kanada schockt Japan

Heute, 08:36h,



Der zweite Band "Der gedeckte Tisch" ist jetzt im Buchhandel erhältlich

Mit "Der Mann meines Bruders" veröffentlicht der Carlsen Verlag eine der berühmtesten Gay-Manga-Reihen des Japaners Gengoroh Tagame erstmals auf Deutsch. Die Serie erzählt die – ausnahmsweise auch für Kinder geeigneten – Abenteuer des bärigen Kanadiers Mike Flanagan, der den alleinerziehenden Zwillingsbruder Yaichi seines verstorbenen Ehemanns Ryoji in Japan besucht. Der Hamburger Verlag selbst lobt die "kluge, gesellschaftskritische Erzählung" als "unprätentiösen Appell zur Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Beziehungen".



Nach dem ersten Band "Die Invasion des Fremden" ist jetzt die Fortsetzung "Ein gedeckter Tisch" erhältlich: Mikes Besuch in Japan reißt alte Wunden auf, und Yaichi gesteht sich ein, selbst oftmals feige in seinem Leben gehandelt und vieles hingenommen zu haben, weil es den gesellschaftlichen Normen entspricht. So begibt er sich auf eine innere Reise, durchforscht seine Erinnerungen an seinen Bruder und versucht, seiner Tochter Kana ein guter Vater zu sein.

Der dritte Band erscheint Ende Juli

Gengoroh Tagame ist einer der internationalen Stars des Manga. Der größte Teil seiner Arbeiten ist bisher nur auf Japanisch erhältlich, lediglich der Bruno Gmünder Verlag veröffentlichte (vor der Insolvenz) einige seiner erotischen Geschichten auf Englisch – wie "The Contracts of the Fall" oder "Fisherman's Lodge".



"Der Mann meines Bruders" ist die erste All-Age-Serie des 55-jährigen Zeichners, die einem breiten Publikum bekannt wurde. Der dritte Band "Störungen" erscheint am 30. Juli, der Finalband erst Ende November. Die Taschenbücher haben jeweils 180 Seiten und kosten zehn Euro. Zusammen mit Titeln wie "Meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit" sind sie Teil eines neuen LGBTI-Themenschwerpunktes bei Carlsen Manga. (cw)

Infos zum Buch



Gengoroh Tagame: Ein gedeckter Tisch. Der Mann meines Bruders, Band 2. Gay Manga. Übersetzt von Sakura Ilgert. Softcover. 180 Seiten. Carlsen Verlag. Hamburg 2019. 10 €. ISBN 978-3-551-76013-5