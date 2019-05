Für Rowohlt waren die Hoden zu dick

Heute, 16:38h, noch kein Kommentar



Entschärftes Cover: Ralf Königs neuer Comic "Stehaufmännchen" ist ab 21. Mai im Handel erhältlich

In seinen alten "SchwulComix" wurde gerammelt, was das Zeug hält – und alle fanden's gut. Heute muss sich Ralf König dauernd rechtfertigen. Ausgerechnet aus der LGBTI-Community wird ihm Rassismus und Transphobie vorgeworfen, und nun zickte auch noch der Rowohlt Verlag beim Cover seines neuen Buches rum. "Die Zeiten werden prüder", beklagt sich der 58-jährige Künstler im neuen "Spiegel".



Im Comic "Stehaufmännchen", der am Dienstag erscheint, geht es auf rund 200 Seiten um den Aufbruch der Menschheit vor Millionen Jahren, um Queerfeministinnen auf Bäumen und Schwule im Pleistozän. Ein nackter Homo Habilis sollte nach Königs Vorstellungen das Cover schmücken, doch der Hamburger Rowohlt Verlag war von dessen hängendem Hodensack nicht begeistert: "Den Damen vom Vertrieb war das fürs Cover zu dick", wird der Comiczeichner im "Spiegel" zitiert. "Die meinten, das verschrecke den Buchhandel."



Als Kompromiss hält sich der Homo Habilis nun einen brennenden Zweig vor seine Geschlechtsteile.

Der erste bewusste Gedanke der Menschheit

Die Geschichte spielt in Afrika vor sechs Millionen Jahren: Grüner Urwald weicht der Savanne, und die Affen beschließen: "Runter vom Baum!" Aber auf dem Boden der Tatsachen wächst mit dem aufrechten Gang das Gehirn – und Flop, der Australopithecus, denkt den ersten bewussten Gedanken der Menschheit: "Ach du Scheiße…"



Leseprobe aus dem neuen Comic

Er behält recht, denn egal, ob Homo Habilis Faustkeile kloppt oder Homo Erectus mit Feuer zündelt, jeder neue Handgriff führt tiefer ins Desaster. Trotzdem beschließt Flop, sich mutig der Evolution entgegenzustellen. Hat nicht geklappt, wie wir heute wissen. Aber den Versuch war es wert. (cw/pm)



König zeigt in "Stehaufmännchen" auch das Ergebnis der sogenannten Evolution

Ralf König: Stehaufmännchen. Comic. 200 Seiten. Rowohlt Verlag. Hamburg 2019. Gebundene Ausgabe: 24 € (ISBN: 978-3-498-03581-5). Ebook: 19,99 €