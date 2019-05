Opposition startet gemeinsamen Anlauf für Artikel-3-Ergänzung

Heute, 19:52h, noch kein Kommentar

Die Oppositionsparteien Grüne, Linkspartei und FDP wollen sich im Bundestag gemeinsam für ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung von Homosexuellen in der Verfassung einsetzen. Am Mittwoch wollen Abgeordnete der drei Parteien in Berlin eine entsprechende Gesetzesinitiative vorstellen.



Der bestehende Artikel 3 der Verfassung soll demnach um das Merkmal der "sexuellen Identität" ergänzt werden. Bisher heißt es in dem Artikel des Grundgesetzes: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."



Eine entsprechende Gesetzesinitiative hatten in der letzten Woche bereits die Grünen angekündigt (queer.de berichtete). Zu dem Pressetermin am Mittwoch laden nun Ulle Schauws, Sprecherin für Queerpolitik der Grünen Bundestagsfraktion, Dr. Jens Brandenburg, Sprecher für LSBTI der FDP-Bundestagsfraktion und Doris Achelwilm, Sprecherin für Gleichstellungs- und Queerpolitik der Fraktion DIE LINKE, gemeinsam ein. Auch Henny Engels, Bundesvorständin des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland, wird bei dem Termin anwesend sein und die Initiative unterstützen.

Bevölkerung weiter als Politik

"70 Jahre nach der Verabschiedung des Grundgesetzes muss endlich auch die letzte von den Nationalsozialisten verfolgte Gruppe explizit genannt werden und unter dem Schutz unserer Verfassung stehen", sagte Ulle Schauws zu der Initiative gegenüber der "FAZ".



Laut einer aktuellen Umfrage unterstützt eine Mehrheit der Bevölkerung die Aufnahme von Schwulen und Lesben in den Antidiskriminierungsartikel der deutschen Verfassung (queer.de berichtete). LGBTI-Aktivisten und -Verbände fordern eine entsprechende Regelung schon seit Jahren. Im vergangenen Jahr startete Berlin im Bundesrat eine Initiative, Artikel drei zu ändern – allerdings erfolglos (queer.de berichtete). Für die Verabschiedung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit sowohl in Bundestag als auch im Bundesrat notwendig.

Union dagegen, SPD bremst

In der Union stößt der neue Vorstoß bereits wieder auf Widerstand. "Das Grundgesetz darf nicht mit Änderungen oder Ergänzungen überfrachtet werden, für die es gar keine Notwendigkeiten gibt", sagte Fraktionsvize Thorsten Frei der "FAZ".



Kritik am Zeitpunkt der Initiative äußerte in dem Blatt der LSBTI-Sprecher der SPD, Karl-Heinz Brunner. Man wolle selbst parteiübergreifend für eine Zweidrittelmehrheit werben, was aber Zeit brauche, sagte er der "FAZ". "Dazu benötigt es Gespräche! Auch mit der Union!", so Brunner, der den Oppositions-Vorstoß in der Zusammenfassung der Zeitung als "nicht hilfreich" bewertete.



Die SPD selbst fordert seit Jahren offiziell eine Ergänzung von Artikel 3. Wie zeitgleich Grüne und Linke hatte sie etwa 2011 dazu einen eigenen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der aber am Widerstand der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung scheiterte (queer.de berichtete). In den Wahlprüfsteinen des LSVD zur Bundestagswahl hatte die SPD 2013 und 2017 erneut einen Einsatz für die Aufnahme des Merkmals versprochen – anders als die Union. (nb/afp)