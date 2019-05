Elton John ist stolz auf heiße Liebesszene in "Rocketman"

Heute, 10:33h,

Pop-Legende Elton John ist stolz darauf, dass in seinem Biopic "Rocketman" auch die Sexualität zwischen Männern gezeigt wird. Im Interview mit dem britischen Boulevardblatt "Mirror" sagte der 72-Jährige: "Ich bin stolz darauf, dass 'Rocketman' der erster Film eines großen Studios mit einer schwulen Liebes-Sex-Szene ist. Wenn ich das rausgelassen hätte, hätte ich mich gefühlt, als ob ich die Leute betrogen hätte", sagte der Musiker. "Ich bin so froh, dass es im Film enthalten ist, weil ich ein schwuler Mann bin und das nicht unter den Teppich kehren wollte. Wenn manche das nicht mögen, verstehe ich das, aber es ist ein Teil von mir. Die [im Film gezeigte] Nacht war ein sehr, sehr wichtiger Teil von mir."



Im in den Sechzigern und Siebzigern spielenden Film kamen mehrere Szenen sexueller Natur vor, inklusive einer Oralsex-Szene und der von John angesprochenen Liebesnacht zwischen dem Sänger (dargestellt von Taron Egerton) und seinem Manager (Richard Madden aus den Serien "Game of Thrones" und "Bodyguard").

Jungfrau bis 23

Im Interview sagte John auch offen, dass er seine Sexualität bis zum Alter von 23 nicht auslebte – und die im Film dargestellte Szene sein erstes Mal war. Grund für diese Zurückhaltung: Sein Vater hatte ihm sexualfeindlichen Nonsens erzählt: "Als ich aufgewachsen bin, hat mein Vater mir erzählt, dass man vom Onanieren blind wird. Als ich 13 war, musste ich dann eine Brille tragen und dachte: 'Oh mein Gott, das wird wahr'." John, der den Film mitproduziert hatte, behauptete im Interview auch, dass die Sexszenen äußerst realistisch dargestellt worden seien.



"Rocketman" unterscheidet sich in seiner Darstellung von Sex diametral von "Bohemian Rhapsody", dem oscarprämierten Biopic über den bisexuellen Sänger Freddie Mercury – außer ein paar schnellen gleichgeschlechtlichen Küssen gibt es in dem Film keinerlei sexuelle Szenen.



Der Grund: Die Macher wollten in den USA, dem größten Filmmarkt der Welt, die empfehlende Altersfreigabe PG-13 erreichen. PG-13-Filme sind gewöhnlich an der Kinokasse erfolgreicher als Filme mit einem sogenannten R-Rating, der Altersfreigabe von "Rocketman". In diesem Film müssen Zuschauer je nach Bundesstaat mindestens 17 und 18 Jahre alt sein; Kinder oder Jugendliche können den Film nur ansehen, wenn ein Erziehungsberechtigter sie begleitet.



"Rocketman" wird am 29. Mai in deutschen Kinos anlaufen. Hierzulande ist der Film ab zwölf Jahren freigegeben ("Bohemian Rhapsody" war frei ab sechs Jahren). (dk)