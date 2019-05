18 Prozent der Hollywood-Filme haben queere Figuren

Kusszene in "Love, Simon" mit Nick Robinson und Keiynan Lonsdale (Bild: 20th Century Fox)

Im Jahr 2018 ist die Anzahl von LGBTQ-Figuren in den von den sieben führenden Filmstudios herausgebrachten Kinofilmen angestiegen. Das geht aus der neuesten Ausgabe des jährlichen "Studio Responsibility Index" hervor, der am Donnerstag von der LGBTI-Organisation GLAAD veröffentlicht wurde. In 18,2 Prozent der untersuchten 110 Produktionen, die USA-weit als "Wide Release" in großer Anzahl in Kinosäle gebracht worden sind, kamen erkennbare schwule, lesbische, bisexuelle, transsexuelle oder queere Figuren vor.



Zwar bedeutet dies einen starken Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, bei dem nur 13 Prozent der Figuren als LGBTQ zu erkennen waren (queer.de berichtete). Allerdings stagniert die Zahl im Vergleich zum Jahr 2016 (queer.de berichtete).



Die Figuren wurden nach einem vom Filmhistoriker Vito Russo benannten Test identifiziert. Laut dem Vito-Russo-Test lässt sich anhand von drei Punkten erkennen, ob eine Figur aufgenommen werden kann. Erstens, die Figur muss erkennbar lesbisch, schwul, bisexuell und/oder transgender sein. Zweitens, die Figur ist nicht ausschließlich durch ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität definiert. Drittens, die Figur ist so in die Handlung integriert, dass ihre Entfernung einen bedeutsamen Einfluss auf die Geschichte hätte.



Die GLAAD fordert von den großen Studios, dass 20 Prozent der Filme bis 2021 mindestens eine Figur enthalten sollten, die den Vito-Russo-Test besteht. Bis 2024 müsse dieser Anteil auf 50 Prozent steigen.

20th Century Fox hängt alle ab

Das beste Filmstudio in Bezug auf den Vito-Russo-Test war im vergangenen Jahr 20th Century Fox; es erreicht bereits 40 Prozent. Das Studio veröffentlichte unter anderem "Love, Simon", den hochgelobten schwulen Highschool-Film von Greg Berlanti.



Der GLAAD-Bericht kritisierte, dass die Anzahl der nach Einschätzung der Aktivisten "farbigen" LGBTI-Figuren ("People of Color") von 57 auf 43 Prozent zurückgegangen sei. "Die volle Vielfalt der LGBTQ-Community muss besser in den Filmen dargestellt werden", forderte dazu der Bericht. Auch Transpersonen seien nach wie vor mehr als unterrepräsentiert – wie im Vorjahr kam bei den Blockbustern keine einzige vor.



"Die erfolgreichen Veröffentlichungen von Filmen wie 'Love, Simon', 'Deadpool 2" oder 'Der Sex Pakt' hat frische LGBTQ-Geschichten in Kinosäle der ganzen Welt gebracht", erklärte GLAAD-Chefin Sarah Kate Ellis. Es gebe aber endlich Anzeichen, dass die Filmstudios die Aufrufe von LGBTQ und ihren Verbündeten ernst nehmen würden. (dk)