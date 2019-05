Pornostar Tom Faulk droht langjährige Haftstrafe

Heute, 14:27h, noch kein Kommentar

Der amerikanische Pornostar Tom Faulk ist wegen Drogenhandels in Houston (US-Bundesstaat Texas) verhaftet worden und muss mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. Laut dem Polizeibericht, den das schwule Pornoblog Str8UpGayPorn veröffentlichte, droht dem aus vielen Schwulenpornos der letzten acht Jahre bekannten Darsteller eine Anklage wegen tätlicher Übergriffe auf ein Familienmitglied und auf einen Polizisten sowie wegen Produktion und Handel der Drogen Kokain und Methamphetamin (Crystal Meth) in nicht geringer Menge (mehr als 200 Gramm).



Bei einer Verurteilung drohen ihm mindestens fünf Jahren Haft. Seine nächste Anhörung vor Gericht ist für den kommenden Mittwoch vorgesehen.



In seinem aktuellen Mugshot-Foto (Polizeifoto) sieht der frühere Porno-Darsteller äußerst mitgenommen aus; über seinem linken Auge befindet sich etwa ein Tattoo (?) mit der Aufschrift "Death" (Tod).



Bereits im letzten Jahr saß Faulk wegen Drogenvergehen wochenlang in U-Haft, wurde aber bislang noch nicht verurteilt. In den vergangenen Jahren war er immer wieder von der Polizei festgenommen worden – Pornoblogs veröffentlichten regelmäßig seine Mug-Shot-Bilder.



Mug-Shot-Bilder der vergangenen Jahre mit Tom Faulk

Erste Verhaftung mit 17 Jahren

Das erste Mal verhaftet wurde Faulk nach eigenen Angaben im Alter von 17 Jahren nach einem Streit mit seinem Vater, mit dem er ein schlechtes Verhältnis gehabt habe – nach seiner Festnahme seien aber die Vorwürfe der Körperverletzung fallen gelassen worden. Die meisten Verhaftungen waren wegen kleineren Vergehen mit Drogen oder Alkohol, die nicht in einem langen Gefängnisaufenthalt endeten. 2015 erklärte er dazu in einem Interview: "Ich denke, viele Leute wissen nicht, wie einfach es ist, ins Gefängnis zu kommen – speziell in einem rückständigen Staat wie Texas." In Interviews hatte Faulk offen erzählt, dass er ein großer Cannabis-Fan sei und zu Beginn seiner Pornokarriere auch als Ecstasy-Dealer gearbeitet hatte.



Auf seiner Twitter-Seite hat Faulk inzwischen seine neue Gefängnis-Adresse veröffentlicht – er bittet Fans, ihm per Briefpost zu schreiben.







Faulk war seit 2011 in unzähligen Pornoszenen mehrerer Labels aufgetaucht. Von 2012 bis 2018 arbeitete er etwa für FraternityX – einem Label, das sich auf Szenen von angeblichen Collegestudenten spezialisiert hat, die in ihrem stereotyp eingerichteten "Studentenwohnheim" teils infantile Rudelfick-Szenen mit Bier- und Cannabis-Konsum performen. Außerdem arbeitete Faulk unter anderem für NakedSword, NextDoorStudios und Men.com.



In der Vergangenheit hatte Faulk erklärt, dass er persönlich sich weder als hetero- noch homosexuell ansehe. "Als ich 18 war, dachte ich, ich sei schwul, und habe bei College Dudes mit Pornos angefangen", sagte er einmal in einem Interview. "Ich habe mich aber nicht wirklich als schwul gefühlt, ich wollte das nur mal ausprobieren. Ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen, einen Mann zu lieben. Ich kann einen Mann für eine Stunde oder so ein oder zwei Mal für komische Sachen benutzen, aber ansonsten haben mir Schwulenpornos gezeigt, wie sehr ich die weibliche Form schätze." (cw)