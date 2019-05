Checkpoint BLN sucht Testberater*in

Heute, 16:30h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für den neuen projektübergreifenden "Checkpoint BLN"



eine*n Testberater*in



für Teilzeit (14-30 Std./Woche, z.T. Krankheitsvertretung bis 31.12.2019) zum nächstmöglichen Zeitpunkt.



Bewerbungsfrist: 10. Juni 2019



Im Rahmen der Fast Track City Initiative Berlins entsteht ein niedrigschwelliger Checkpoint für schwule, bisexuelle und andere Männer die Sex mit Männern haben sowie für trans* und inter* Personen mit/ohne Drogenkonsum, mit ohne Migrations-/Fluchterfahrung. Der Checkpoint BLN ist ein Kooperationsprojekt u.a. von Berliner Aids-Hilfe, Schwulenberatung Berlin, niedergelassenen Ärzten in der HIV Versorgung und dem Auguste-Viktoria-Klinikum. Neben psychosozialer Beratung, Test auf HIV/STI/Hepatitiden wird auch medizinische Behandlung inklusive PrEP und PEP an aktuell 5 Tagen /Woche angeboten werden.



Aufgaben:

- Prä- und Post-Testberatung zu HIV-/ HCV- und STI-Tests

- Beratung zu Infektionswegen, Krankheitsverläufen und Behandlungsoptionen von HIV, STI und Hepatitiden

- Risikoananmnese

- Auswahl geeigneter Tests gemeinsam mit dem/der Ratsuchenden

- Mitteilung der Testergebnisse

- Krisenintervention

- Beratungsreihen

- Beratung zur und Begleitung der Prä- und Postexpositionsprophylaxe

- Inhaltliche Beratung und Adhärenzberatung

- Präventionsberatung

- Beratung zu Safer Sex Strategien und anderen Themen der sexuellen Gesundheit

- Unterstützung bei der Erarbeitung eines individuellen Risikomanagements

- Beratung in den Bereichen Substanzkonsum, Safer Use und Harm Reduction

- Ggf. Vermittlung in weiterführende spezialisierte Angebote

- Dokumentation

- Teilnahme an Teambesprechungen, Supervision, projektübergreifenden Gremien sowie internen und externen Fortbildungen.



Voraussetzungen

- (Fach-) Hochschulabschluss in sozialer Arbeit / Diplom-Pädagogik / Public Health oder vergleichbar

- Gute und aktuelle Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum

- hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eigenverantwortliche, systematische und effiziente Arbeitsweise

- Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software

- Sprachkenntnisse in Deutsch (C1 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

- teamfähig, engagiert und flexibel

- Akzeptanz verschiedener Lebenswelten



Erwünscht

- Erfahrungen in der HIV- und STI-Testberatung

- Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Substanzkonsum, Safer Use und Harm Reduction

- Weitere Sprachkenntnisse



Stellenumfang

16 der 30 Wochenstunden sind im Rahmen einer Krankheitsvertretung vorerst befristet bis 31.12.2019.



Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von trans* und inter* Menschen, Menschen mit HIV und Menschen mit Migrationserfahrung.



Aussagekräftige Bewerbungen

bis 10.06.2019 (Posteingang) mit Kennwort A3/2019/08 an:

- per E-mail an oder

- per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bei Fragen bitte ebenfalls eine E-Mail schicken an .