Zum Wiesbadener Christopher Street Day am Samstag wollen vier hessische Ministerien die Regenbogenflagge hissen. Die Aktion soll ein Zeichen für ein weltoffenes und vielfältiges Hessen sein. "Akzeptanz und ein diskriminierungsfreies Miteinander sind wichtige Bestandteile unserer Landespolitik", teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag mit. "Uns ist wichtig, dass wir in Hessen ohne Angst verschieden sein können, gleich welcher sexuellen Orientierung Menschen sind oder welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen." Klose ist dieses Jahr Schirmherr beim CSD Wiesbaden.



Bei der Regenbogenflaggen-Aktion machen auch das Wissenschafts-, Umwelt- sowie das Wirtschaftsministerium mit. Alle Häuser werden von Grünen-Politikern geführt. Die Ökopartei regiert in Wiesbaden bereits seit Januar 2014 an der Seite der CDU.



Zur Europawahl am Sonntag sollen die Regenbogenflaggen in der Früh wieder gegen die Bundes- und Landesflaggen ausgetauscht werden, teilte eine Sprecherin des Sozialministeriums mit.



Der CSD Wiesbaden steht dieses Jahr unter dem Motto "Einfach wertvoll!". Ab 14 Uhr soll die CSD-Demo vom Warmen Damm zum Kulturpark ziehen. (dpa/dk)