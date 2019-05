Deutschland erster offen HIV-positiver Bürgermeister

Bürgermeister Thilo Christ: "Meine Wahl ist ein Signal" (Bild: IWWIT)

Heute, 04:50h,

Deutschland hat seinen ersten offen HIV-positiven Bürgermeister: Am Sonntag wurde Thilo Christ zum ehrenamtlichen Vorsteher seines Heimatdorfes Sieversdorf-Hohenofen in Brandenburg gewählt. Mit 54,5 Prozent der Wählerstimmen setzte er sich klar gegen seinen Kontrahenten Thomas Leitert durch.



Christ war vor 20 Jahren mit seinem Mann René in die 700-Seelen-Gemeinde im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gezogen, bereits vor fünf Jahren zog der gelernte Konditormeister in den Gemeinderat ein. Seine HIV-Infektion war im Dorf bekannt. "Spätestens seit wir 2009 in der Dorfkirche geheiratet haben", erklärte er 2011 als Rollenmodell und Kampagnensprecher der schwulen Präventionskampagne ICH WEISS WAS ICH TU (IWWIT) der Deutschen Aids-Hilfe (DAH). "Der Pfarrer hat in seiner Ansprache erzählt, dass wir uns auf einem Positiventreffen im Waldschlösschen kennengelernt haben."

Einige Äußerungen unter der Gürtellinie



Thilo Christ im Einsatz für die Deutsche Aids-Hilfe (Bild: IWWIT)

Er verstehe seine Wahl "als Mut machend und auch als ein Signal, zum Beispiel an Menschen mit Behinderungen, sich politisch zu engagieren oder eben auch zur Wahl zu stellen", erklärte der 55-Jährige am Montag in einem Interview mit iwwit.de. Im Wahlkampf habe es allerdings auch Aussagen unterhalb der Gürtellinie gegeben: "Mein Mann René wurde mit mir verwechselt und von einem Gemeindemitglied im Zug angesprochen, wie er sich denn erdreisten könne, sich als 'schwuler Aidskranker' für das Bürgermeisteramt zu bewerben."



Dennoch fühle sich das schwule Paar "darin bestätigt, dass es richtig war unser Häuschen hier zu kaufen", erklärte Thilo Christ. "Und es ist ein Beweis dafür, dass es – gerade nach dem Ergebnis der Europawahl – in Brandenburg doch bunte Flecken gibt, in denen man auch als Minderheit akzeptiert und unterstützt wird."



Auch zwei Landtagsabgeordnete sind offen positiv



Die Deutsche Aids-Hilfe begrüßte den Wahlsieg ihres ehrenamtlichen Mitarbeiters. "Er zeigt: HIV muss heute nicht mehr im Vordergrund stehen. Menschen mit HIV können am öffentlichen Leben teilhaben wie andere Menschen auch", erklärte DAH-Sprecher Holger Wicht. "Wir wünschen Thilo Christ viel Erfolg bei seinen neuen Herausforderungen." Bisher gibt es in Deutschland zwei offen HIV-positive Landtagsabgeordnete, Carsten Schatz (Die Linke) in Berlin und Felix Martin (Grüne) in Hessen.



Als seine großen Aufgaben in Sieversdorf-Hohenofen nannte Thilo Christ das Insektensterben, die Sanierung der Straßenbeleuchtung, das Rekrutieren neuer Mitarbeiter für die freiwillige Feuerwehr sowie die Wiederbelebung des kulturellen Dorflebens. (cw)