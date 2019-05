Vera Int-Veen stellt ihre Ehefrau vor

Vera und Obi erzählen jetzt auch der Öffentlichkeit von ihrer Liebe (Bild: RTL.de)

Heute, 14:38h,

Die 51-jährige RTL-Moderatorin Vera Int-Veen hat erstmals ihre Ehefrau Christiane, genannt Obi, in der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem Interview für ihren Heimatsender sagte die langjährige Moderatorin, dass sie ihre Freundin vor 23 Jahren kennengelernt habe.



Seit 16 Jahren kenne sich das Paar "ein bisschen besser", seit rund zwölf Jahren lebten die Frauen zusammen. Vera erklärte, sie habe sich lange nicht darum geschert, ihre Partnerschaft auf dem Standesamt beglaubigen zu lassen. Das habe sich mit dem Krebstod von ihrer Mutter aber geändert: "Nachdem meine Mutter verstarb, bin ich wach geworden und dann war klar, ich hab keine Familie." Also machte sie ihrer Freundin einen Heiratsantrag auf La Réunion – das Paar gab sich schließlich vor drei Jahren auf der Urlaubsinsel Mallorca das Ja-Wort. Die Moderatorin sei mit ihrer Frau "megahappy", so fasste RTL die Beziehung zusammen.



Laut Vera Int-Veen habe sie die Beziehung so lange geheim gehalten, weil sie "sehr gerne privat" sei. Obi erklärte außerdem: "Ich bin nicht die Rampensau wie meine Frau." Sie arbeite zwar seit Jahrzehnten auch im Fernsehen, allerdings hinter den Kulissen.



Warum hat sich das Paar nun dazu entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen? "Ich hatte keine Lust mehr, alleine auf Events zu gehen. Ich bin ja auch stolz darauf", so Vera Int-Veen. Sie verriet auch, dass Kinder für die beiden derzeit kein Thema sind ("Jetzt sind wir zu alt").



Vera Int-Veen hatte sich bereits im Jahr 2006 in einem Interview mit der "Bunten" als lesbisch geoutet (queer.de berichtete). Damals sagte sie: "Ich lebe glücklicherweise in einem sehr entspannten Umfeld mit engen Freunden und einer Lebensgefährtin, die mir wirklich Halt gibt."

Vera verkuppelt einen Schwulen

Ein weiterer Grund für die neue Offenheit könnte außerdem der Start der 13. Staffel von Veras Erfolgsformat "Schwiegertochter gesucht" sein. Die Realityserie kehrt am Sonntag um 19.05 Uhr ins Programm des Kölner Privatsenders zurück. Dann sucht auch der 28-jährige Andrea aus Niedersachsen nach seinem Traummann: "In einer Beziehung brauche ich einen Mann, der mir die Stirn bieten kann, da ich auch schon mal dickköpfig bin. Ich suche einen feinfühligen, maskulinen Partner, mit dem ich mir etwas aufbauen kann", so kündigte sich der Kandidat an.



Andrea will endlich die große Liebe finden (Bild: RTL)

Int-Veen moderiert bereits seit 2007 "Schwiegertochter gesucht". In der Sendung lernen meist Männer, die bei ihren Müttern wohnen, Frauen in ihrer vertrauten Umgebung kennen, während sie von Kameras begleitet werden. Die Sendung gehört zu den großen Quotenschlagern bei RTL.



Allerdings gibt es auch immer Kritik am Format – insbesondere, weil viele Kandidaten von den Machern ins Lächerliche gezogen werden. Am Image der Show kratzte auch, dass es "Neo Magazin Royale"-Moderator Jan Böhmermann 2016 gelang, einen besonders skurrilen Kandidaten in die RTL-Show einzuschleusen. Dabei dokumentierte der ZDF-Komiker die fragwürdige Drehpraxis des "Schwiegertochter"-Produktionsteams. (dk)