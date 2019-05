AfD lädt homophoben Professor als Experten ein

Die Einladung der AfD-Fraktion in einem sozialen Netzwerk (Bild: Facebook / AfD-Fraktion SH)

Die AfD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag hat für Dienstagabend den homo- und transphoben Professor Dr. Ulrich Kutschera aus Kassel ins Kieler Landeshaus eingeladen. Die Veranstaltung steht unter dem Titel "Mann = Frau? Wie weit geht der Gender-Wahn?".



In sozialen Netzwerken wirbt die AfD für die Veranstaltung unter anderem mit der Argumentation: "Wussten Sie, dass im Schnitt 95% aller Menschen heterosexuell sind?" Allerdings werde durch die UN und die EU die "zerstörerische Ideologie" des "Gender Mainstreaming", also der Gleichbehandlung von Mann und Frau, vorangetrieben und "mit hohem politischen Druck durchgesetzt", wodurch es heute "deutlich mehr als ein paar Gendersternchen" gebe.



Dr. Ulrich Kutschera teilt gerne gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten aus – und ist damit offenbar auf einer Wellenlänge mit den Rechtspopulisten der AfD

Kutschera empört über "links/grün/rot-indoktrinierte Gender-Homo-Lobby"

Der Evolutionsbiologe Kutschera sorgt bereits seit Jahren für heftige Proteste, weil er in Interviews konstant abwertende Thesen zu Homosexuellen und Transpersonen verbreitet und etwa wegen der Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren vor einem "Horror-Kinderschänder-Szenario" warnte (queer.de berichtete). In einem Interview verbreitete er auch die Verschwörungstheorie, dass eine "politisch einflussreiche links/grün/rot-indoktrinierte Gender-Homo-Lobby" die "'christlichen' Parteien fest im Würgegriff" habe (queer.de berichtete).



LGBTI-Aktivisiten äußerten scharfe Kritik an dem Auftritt: "Der Versuch ist durchschaubar, durch diffamierende Veranstaltungstitel mediale Aufmerksamkeit hervorzurufen", erklärte etwa die Kieler Gruppe Haki e.V. auf Facebook. "Aber wir lassen unseren Kampf für Akzeptanz und Selbstbestimmung durch Begriffe wie 'Gender-Wahn' nicht ins Lächerliche ziehen. Im Gegenteil: Schleswig-Holstein steht zusammen gegen billige Angriffe auf Minderheiten."



Zwar wurde Kutschera wiederholt von Politikern aus seiner hessischen Heimat, auch aus der CDU, wegen seiner diskriminierenden Äußerungen kritisiert. Wegen der Freiheit der Wissenschaft lehnte die Uni-Leitung in Kassel aber Konsequenzen gegen den Forscher ab. Der Professor ist eng mit dem rechtspopulistischen Milieu vernetzt – so sitzt er im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung.



Sein Einfluss reicht sogar bis in demokratische Parteien: So wurde er letztes Jahr vom Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in Heidelberg zu einer Vortragsreihe über Feminismus und Konservativismus eingeladen (queer.de berichtete). Kutschera sagte später ab, angeblich aus terminlichen Gründen (queer.de berichtete). (dk)