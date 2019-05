EU-Grundrechteagentur startet große LGBTI-Umfrage

Heute, 16:09h,

Die Grundrechteagentur der Europäischen Union hat eine Online-Befragung für schwule, bisexuelle, trans, intersexuelle, nicht-binäre und andere nicht-genderkonforme Personen gestartet. Damit will die Behörde Informationen über die Lebenssituation und Diskriminierungserfahrungen von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten in Europa in Erfahrung bringen.



An der Umfrage teilnehmen können die Bewohner der EU-Staaten sowie der Beitrittskandidaten Serbien und Nordmazedonien – in insgesamt 20 Sprachen. Die Beantwortung dauert zirka eine Viertelstunde. Erste Ergebnisse sollen in gut einem Jahr veröffentlicht werden.

Politisches Gewicht nur bei hoher Teilnahme

Auf der Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse sollen politische Entscheidungsträger sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene – ebenso wie Nichtregierungs- oder zivilgesellschaftliche Organisationen – ihre Strategien und Aktivitäten besser darauf ausrichten können, LGBTI-Personen und ihre Gemeinschaften dabei zu unterstützen, dass diese frei von Diskriminierung leben und sich ausdrücken können. Damit den Umfrageergebnissen entsprechendes Gewicht zukommen kann, ist die Teilnahme einer großen und vielfältigen Gruppe von queeren Menschen in jedem einzelnen Land notwendig.

Dies ist der zweite EU-weite Vorstoß, im Rahmen der bislang größten Umfrage auf diesem Gebiet die Erfahrungen von LGBTI-Personen zu erheben. Bereits vor sieben Jahren hatte die Grundrechteagentur eine ähnliche Umfrage gestartet (queer.de berichtete). Insgesamt hatten sich damals EU-weit 93.000 Menschen an der Befragung beteiligt, darunter knapp 6.600 trans Personen. Dabei kam unter anderem heraus, dass transfeindliche Gewalt "besorgniserregende" Ausmaße erreicht habe (queer.de berichtete).



Die Agentur für Grundrechte mit Sitz in Wien ist eine 2007 von der Europäischen Union geschaffene Institution, die den Schutz der Grundrechte in den Mitgliedsländern überwacht. Sie hat bereits mehrfach die Ungleichbehandlung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten beklagt (queer.de berichtete). Ihre Vorläuferorganisation war die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. (dk)