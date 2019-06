Erneut homophobe Gewalt in Berlin-Neukölln

Heute, 12:25h,

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 38-jähriger Mann in Berlin-Neukölln homophob beleidigt und geschlagen. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Vormittag.



Der Übergriff soll sich laut Polizeibericht gegen 5.40 Uhr in einem Schnellrestaurant am Hermannplatz ereignet haben. Nachdem der unbekannte Angreifer mit der Faust zugeschlagen hatte, entfernte er sich unerkannt vom Tatort. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung. Nähere Angaben zum Tathergang und zum Angreifer wurden in der Polizeimeldung nicht gemacht.

Gemeldete Übergriffe in Neukölln verdoppelt

In Neukölln werden nach Schöneberg die meisten Übergriffe mit homo- oder transfeindlichem Hintergrund in Berlin registriert, im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der beim Antigewaltprojekt Maneo gemeldeten Fälle sogar verdoppelt (queer.de berichtete). Der Bezirk selbst will unter anderem mit einem Queerbeauftragten gegen Hasskriminalität vorgehen (queer.de berichtete).



Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw/pm)