AfD Sachsen will "Werbung für Homosexualität" in Schulen verbieten

Jörg Urban ist Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen (Bild: AfD-Fraktion Dresden)

Heute, 18:04h,

Die AfD in Sachsen will nach der Landtagswahl in die Regierung. "Wir wollen regieren und deshalb heißt unser Wahlprogramm auch Regierungsprogramm", erklärte Parteichef Jörg Urban am Samstag vor 156 Delegierten auf einem Parteitag in Lommatzsch (Landkreis Meißen).



Das Programm steht unter dem Motto "Trau Dich Sachsen" und formuliert auf 69 Seiten bekannte AfD-Positionen. Im Entwurf, der queer.de vorliegt, geht es immer wieder gegen Muslime, Flüchtlinge – und LGBTI-Menschen. "Abweichende Lebensmodelle sollten nicht mehr Raum einnehmen, als sie im Alltagsleben haben", heißt es etwa zur Familienpolitik. "Toleranz ist geboten, aber kein Kind soll zur Akzeptanz gedrängt werden." Die "Hoheit über die Bewertung und Einordnung von Lebensmodellen und Formen der Sexualität" sei bei den Eltern zu belassen, "bis die Kinder eigenes Interesse an diesen Themen entwickeln".

Gegen "Gender-Gaga" und "Frühsexualisierung"

Die Sexualpädagogik der Vielfalt stelle "einen unzulässigen Eingriff in die natürliche Entwicklung unserer Kinder dar", heißt es weiter im Programmentwurf. "Dadurch werden diese in Bezug auf ihre sexuelle Identität verunsichert. Die AfD lehnt alle Versuche ab, das traditionelle Familienbild zu beseitigen. Das ideologische Experiment der Frühsexualisierung ist zu beenden."



Der Ehe für alle und Regenbogenfamilien sagt die AfD Sachsen klar den Kampf an. "Wir werden auf allen Ebenen Bestrebungen energisch entgegentreten, die Begriffe Abstammung, Familie und Ehe umzudeuten". heißt es im Programmentwurf. Das "Leitbild der Familie aus Vater, Mutter und Kindern" müsse wieder im Mittelpunkt stehen.



"In der Schule soll die Gemeinschaft von Vater, Mutter und Kind als erstrebenswertes Familienmodell vermittelt werden. Werbung für Homosexualität, Gender-Gaga und Frühsexualisierung haben in unseren Schulen nichts verloren", fasste Urban die Positionen auf dem Parteitag zusammen. Das Wahlprogramm sollte noch am Samstagabend verabschiedet werden. Ursprünglich hatte die Partei zwei Tage für die Beratung angesetzt.



AfD stärkste Partei bei der Europawahl



Bei der Europawahl hatte die Sachsen-AfD am 26. Mai wie schon bei der Bundestagswahl 2017 die CDU hinter sich gelassen. Sie erhielt 25,3 Prozent der Stimmen, die Union kam auf 23 Prozent. Urban zufolge soll es künftig nicht mehr möglich sein, "Politik gegen die AfD" zu machen. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.



Allerdings besitzt die AfD nach Lage der Dinge in Sachsen keinen Bündnispartner für eine gemeinsame Regierung. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte eine solche Koalition wiederholt kategorisch abgelehnt. Zuletzt schloss er selbst ein Vierer-Bündnis mit der SPD, der FDP und den Grünen nicht aus. Allerdings müssten dafür die Liberalen den Sprung ins Parlament erst einmal schaffen. (cw/dpa)

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.