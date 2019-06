Kutschera wegen homofeindlicher Äußerungen vor Gericht

Professor Ulrich Kutschera, hier als Experte zu Charles Darwin in einer ARD-Sendung, macht seit Jahren mit Aussagen gegen die vermeintliche "Gender-Ideologie" von sich reden (Bild: Screenshot ARD)

Der wegen homo- und transsexuellenfeindlichen Aussagen umstrittene Kasseler Biologieprofessor Ulrich Kutschera muss sich am Mittwoch vor dem dortigen Amtsgericht verantworten. Wie die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) am Montag in ihrer Print-Ausgabe berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft dem 64-Jährige Volksverhetzung, Beleidigung und Verleumdung vor.



Anlass ist ein Interview, das Kutschera dem Portal kath.net im Juli 2017 anlässlich der gerade im Bundestag beschlossenen Ehe-Öffnung gegeben hatte. Darin betonte er unter anderem: "Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann- bzw. Frau-Frau-Erotikvereinigungen kommen, sehe ich staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen" (queer.de berichtete).



Laut Kutschera gebe es bei "heteronormalen Elternpaaren mit Kindern" ein "genetisch verankertes Inzucht-Verbot". Bei schwulen Männern fehle dies: "Warum sollte ein 40-jähriger Homo-Mann nicht z. B. den 15-jährigen Adoptivling begehren, da zu diesem Kind überhaupt keine direkte erbliche Verwandtschaft besteht?" Daher bahne sich ein "Horror-Kinderschänder-Szenario" an – übrigens auch bei homosexuellen Frauen: "Da lesbische Frauen in verstärktem Maße zur Pädophilie neigen, ergeben sich dort analoge Probleme."



Das Interview war 2017 auf dem in Linz beheimateten Portal kath.net erschienen

Der Staat habe "nichts davon, wenn er sterile Homo-Pärchen privilegiert, denn die Rente dieser Menschen muss von den Kindern aus fertilen Mann-Frau-Ehen aufgebracht werden – eine Ungerechtigkeit ersten Ranges", so Kutschera weiter. Die Ehe-Öffnung sei Ausdruck der "perversen Kinderschänder-Ideologie" der "Gender-Ideologie".

Staatsanwaltschaft prüfte Anzeigen

Laut HNA habe es nach dem Interview zwei Strafanzeigen gegen Kutschera gegeben. Nach Ansicht der Kasseler Staatsanwaltschaft seien die Äußerungen geeignet, Homosexuelle und speziell gleichgeschlechtliche Paare "in ihrer Geltung und ihrem Ansehen gegenüber heterosexuellen Mitmenschen als ungleichberichtigte Personen herabzuwürdigen und zu verletzen", so die Lokalzeitung.



Kutschera hatte damals seine Aussagen gegenüber dem Hessischen Rundfunk und der HNA noch zu verteidigen versucht und dabei auf fragwürdige wissenschaftliche Aussagen verwiesen (queer.de berichtete). Wenige Wochen später legte Kutschera in einem Interview mit einer polnischen Zeitung, das bei kath.net übersetzt erschien, nach: Homosexuelle betrieben ein "biologisch sinnloses Paarungs-Verhalten", die Ehe-Öffnung sei eine "Abwertung potenziell fruchtbarer Ehen" und eine "politisch einflussreiche links/grün/rot-indoktrinierte Gender-Homo-Lobby" habe die "'christlichen' Parteien fest im Würgegriff", meinte er damals (queer.de berichtete).

Homophobe Hetze bei AfD willkommen

Der Evolutionsbiologe hatte 2016 das Buch "Das Gender-Paradoxon" verfasst und gilt seitdem als einer der führenden Kritiker einer vermeintlichen "Gender-Ideologie" in Deutschland. Inzwischen sitzt er im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Erst letzte Woche hielt er im Kieler Landeshaus auf Einladung der AfD-Landtagsfraktion einen Vortrag zum Thema "Mann = Frau? Wie weit geht der Gender-Wahn?" (queer.de berichtete).



AfD-Werbung für die Veranstaltung mit "dem international angesehenen Biologen Prof. Dr. Ulrich Kutschera"

Für das von der AfD-Politikerin Beatrix von Storch und ihrem Ehemann betriebene Portal "Freie Welt" verfasste Kutschera zuletzt mehrere homofeindliche Kommentare. In einem beklagte er "Gender-Indoktrination" in der "Sesamstraße": Zu der Meldung, Ernie und Bert könnten schwul sein, betonte er, "die gleichgeschlechtliche Veranlagung von Männern" basiere "in aller Regel auf hormonellen bzw. immunologischen Entwicklungsprozessen, die vorgeburtlich nicht so verlaufen sind wie bei ca. 98 % der Heteronormalen". Es sei "unakzeptabel, Kindern eine auf 'developmental disorders' basierende Homo-Verhaltensweise als 'freiwilligen Lebensstil' zu vermitteln." Das "Motto 'schwul ist genauso normal wie hetero'" widerspriche aktuellen biomedizinischen Forschungsergebnissen.



Viele seiner umstrittenen Thesen wiederholte Kutschera 2018 in einem Video-Interview mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch für das Portal "Freie Welt"

In einem weiteren Gastkommentar gab er unter Verweis auf seine kath.net-Interviews jenen Stimmen in der katholischen Kirche Recht, die die Verantwortung am Missbrauchsskandal auf Homosexualität zurückführen wollen. "Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein junger Mann (heranwachsender Jugendlicher, Seminarist usw.), der im Schwule-Männer-Milieu aufwächst, als 'Objekt der Begierde' angesehen wird, ist höher als in der heteronormalen Durchschnittsbevölkerung", so Kutschera. "Dieser Sachverhalt darf nicht tabuisiert werden, obwohl er als 'politisch inkorrekt' angesehen wird." (nb)