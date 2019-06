Britische Politikerin: Wissenschaft kann Homosexuelle möglicherweise "heilen"

Ann Widdecombe hält Homosexualität immer noch für eine Störung, die man möglicherweise einmal behandeln kann (Bild: Screenshot Sky News)

Die Provokateurin Ann Widdecombe hat mit neuen Äußerungen zu Homo-"Heilung" erneut für Proteste gesorgt. Die ehemalige Unterhausabgeordnete der Torys, die vor gut einer Woche als Mitglied der Brexit-Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage ins Europaparlament eingezogen war, erneuerte ihre Haltung, dass Homosexualität unter Umständen "geheilt" werden kann.



Als sie am Sonntag in einem Interview des privaten Nachrichtensenders Sky News mit einer früheren Aussage zu dem Thema konfrontiert wurde, sagte sie: "Es gab mal eine Zeit, als wir dachten, dass es unmöglich ist, dass Männer Frauen werden und umgekehrt", so Widdecombe unter Anspielung auf Transpersonen. Es sei nun "gut möglich", dass man seine sexuelle Orientierung "ändern" könne. "Die Tatsache, dass wir denken, dass es unmöglich für Menschen ist, ihre Sexualität zu ändern, bedeutet nicht, dass die Wissenschaft irgendwie nicht doch eine Antwort darauf findet", so die 71-Jährige. Diese Möglichkeit auszuschließen sei unfair gegenüber Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung "verwirrt" seien.

"Schwulsein ist keine Krankheit"

Die Aussagen der Politikerin wurden von vielen Politikern der etablierten Parteien scharf kritisiert. So erklärte der offen schwule Labour-Abgeordnete Luke Pollard auf Twitter: "Ich schäme mich sehr, dass ich von dieser gemeinen Frau [im Europaparlament] repräsentiert werde. Schwulsein ist keine Krankheit, die geheilt werden muss. Ann Widdecombe setzt ihre kranke Anti-LGBT-Kampagne fort."



Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, ebenfalls ein Labour-Politiker, ergänzte: "Sie mag zwar ihre Parteizugehörigkeit geändert haben, aber tut genau das gleiche wie immer: Ann Widdecombe verbreitet immer noch homophoben, vorurteilsbeladenen, Anti-LGBT- und antiwisseschaftlichen Nonsens."



Der offen schwule Schauspieler Stephen Fry versuchte, mit Humor auf den Angriff Widdecombes zu reagieren. Auf Twitter schrieb er: "Aber wird die Wissenschaft jemals eine Antwort auf Ann Widdecombe finden?"



Brexit-Parteichef Nigel Farage steht dagegen hinter seiner Parteifreundin – mit einem für homophobe Rechtspopulisten üblichen Argument: "Viele, viele" Muslime hätten schließlich extremere Ansichten über Homosexualität als Widdecombe, sagte der enge Trump-Freund am Dienstag im Frühstücksfernsehen des Senders ITV. Mit praktisch dem gleichen "Argument" wirbt auch die AfD um homosexuelle Wähler (queer.de berichtete).



Ärzte- und Psychologenverbände warnen seit Jahren vor "Konversionstherapien", weil diese nutzlos seien und "Patienten" in die Depression oder gar in den Selbstmord treiben könnten. Der Weltärztebund erklärte bereits 2013, dass derartige "Therapien" die Menschenrechte verletzten und nicht zu rechtfertigen seien (queer.de berichtete). In Deutschland wird nach einer Initiative von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) derzeit über ein Totalverbot von "Konversionstherapien" diskutiert (queer.de berichtete).

Widecombe kämpfte für Homo-"Propaganda"-Gesetz

Widdecombe hatte in Großbritannien lange Jahre als eine der notorischsten Homo-Hasserinnen in der Politik gegolten. Als Tory-Unterhausabgeordnete zwischen 1987 und 2010 setzte sich unter anderem für die Beibehaltung des Homo-"Propaganda"-Gesetzes Section 28 ein oder sagte in Interviews, dass Homosexualität kein "gleichberechtigter Lebensstil" sein dürfe.



Für Schlagzeilen sorgte Widdecombe im vergangenen Jahr durch ihre Teilnahme beim britischen "Promi Big Brother". In der Sendung gab sie sich als freundliche Großmutter aus und verzichtete auf homophobe Ausbrüche. Am Ende wurde sie von den Zuschauern auf den zweiten Platz gewählt – ausgerechnet hinter einer Dragqueen (queer.de berichtete).



Bei den Europawahlen ging die Brexit-Partei am 23. Mai mit rund 31 Prozent als stärkste Kraft vor den LGBTI-freundlichen Liberaldemokraten hervor, die rund 20 Prozent erzielten. Erst danach folgten Labour mit rund 14 Prozent und die Grünen mit rund zwöf Prozent. Die regierenden Konservativen schafften es mit unter neun Prozent nur auf Rang fünf. (dk)