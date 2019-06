Kleinstadt-Bürgermeister über LGBTI-Community: "Tötet sie"

Ein Nachrichtensender aus der liberalen Großstadt Birmingham berichtete zuerst über den homophoben Bürgermeister (Bild: WBRC-TV)

LGBTI-Aktivisten warnen seit Donald Trumps Amtsantritt, dass Homophobie in den USA mehr gesellschaftsfähig werden kann. Mark Chambers, der Bürgermeister der knapp 2.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Carbon Hill, hat am Wochenende diese Befürchtungen bestärkt: In einem Eintrag auf Facebook hetzte er gegen "Transvestiten", Homosexuelle, "Babykiller" und Sozialisten und drohte dann in einem weiteren Kommentar diesen Gruppen mit dem Tod. Nach scharfer Kritik entschuldigte er sich.



Wörtlich hatte der Bürgermeister zuerst einen Eintrag in Großbuchstaben veröffentlicht, in dem er schrieb: "Wir leben in einer Gesellschaft, in der Homosexuelle uns über Moral belehren, Transvestiten uns über menschliche Biologie belehren, Babykiller uns über Menschenrechte belehren und Sozialisten uns über die Wirtschaft belehren."



Ein Facebook-Freund des Kommunalpolitikers schrieb daraufhin: "Wir geben der Minderheit mehr Rechte als der Mehrheit. Ich hasse es, über das Land meiner Enkelkinder nachzudenken, außer wenn wir Dinge ändern und eine Revolution machen." Chambers antwortete: "Die einzige Art, um Dinge zu ändern, ist, das Problem zu töten. Ich weiß, dass es schlecht ist, das zu sagen, aber ohne sie zu töten kann man das nicht reparieren."

Chambers beschuldigt zuerst Facebook

Diese Einträge sind inzwischen gelöscht worden, nachdem der lokale Fernsehsender WBRC aus der Bürgerrechtsstadt Birmingham den Bürgermeister wegen dieses Vorfalls kontaktiert hatte. Die Reporter berichten, dass der Politiker zunächst behauptet habe, dass jemand anders den Eintrag über das "Töten" gemacht habe. Später habe er zugegeben, dass der Eintrag von ihm stamme, er aber gedacht habe, er schicke eine private Mitteilung. Dabei machte er die Privatsphäre-Einstellungen von Facebook verantwortlich für die Kontroverse.



Am Dienstag schrieb er schließlich eine Entschuldigung auf Facebook und erklärte, er alleine sei verantwortlich für seine Einträge in dem sozialen Netzwerk. Gleichzeitig kritisierte er die Medien für ihre Berichterstattung: "Auch wenn ich denke, dass mein Kommentar aus dem Zusammenhang gerissen wurde und er nicht die LGBTQ-Community zum Ziel hatte, weiß ich, dass es falsch ist zu sagen, dass jemand getötet werden sollte." (dk)