NRW-Minister Stamp entschuldigt sich bei "175ern"

Heute, 16:22h,

Joachim Stamp, der nordrhein-westfälische Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie Vize-Ministerpräsident des Landes, hat am Mittwochabend anlässlich einer Ausstellungseröffnung in Köln die Opfer es Paragrafen 175 um Vergebung gebeten. "Der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches hat Existenzen zerstört", erklärte der 48-jährige FDP-Politiker nach Angaben des "Kölner Stadtanzeigers". "Männer sind an der Schmach zugrunde gegangen. Viele mussten ihr ganzes Leben in dem Bewusstsein leben, dass ihre Liebe, ihr Begehren nicht geduldet wird, strafbar ist."



Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni am Kennedy-Ufer zu sehen (Bild: CSG)

Stamp war Gast bei der Eröffnung der vom Centrum Schwule Geschichte erarbeiteten Ausstellung "Im Namen des Volkes!? § 175 StGB im Wandel der Zeit" im Landeshaus des Landschaftsverbands Rheinland am Kölner Kennedy-Ufer. Die Schau kann noch bis Ende des Monats besichtigt werden.



In ihr wird mit Fotos, Archivunterlagen sowie Audio- und Videodateien an das Verbot von männlicher Homosexualität erinnert, das 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches eingeführt wurde. Gleichzeitig werden zwei Jubiläen begangen: Vor 50 Jahren wurde der homophobe Unrechtsparagraf entschärft und schließlich vor 25 Jahren abgeschafft.



Ausstellungskurator Marcus Velke zeigte sich von der Geste des Vize-Ministerpräsidenten beeindruckt: "Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Ausstellung zu einer Entschuldigung des Landes Nordrhein-Westfalen führen würde." (dk)