Homophober Rugby-Star fühlt sich wegen seines christlichen Glaubens diskriminiert

Das australische Rugby-Ausnahmetalent Israel "Izzy" Folau hat nach seinem Rausschmiss durch den Dachverband Rugby Australia rechtliche Schritte eingeleitet. Vor einem Arbeitsgericht reichte der evangelikale Christ am Donnerstag eine Entschädigungsklage ein. Der Verband habe seinen bis 2022 laufenden Vertrag unrechtmäßig gekündigt, heißt es darin. Der Rausschmiss sei ein Fall verbotener Diskriminierung aufgrund seiner Religion gewesen.



Der 30-Jährige hatte unter Berufung auf seine christlichen Überzeugungen wiederholt homosexuellenfeindliche Äußerungen getätigt. Das Fass zum Überlaufen brachte im April eine Instagram-Botschaft an die Adresse von Trinkern, Homosexuellen, Ehebrechern, Atheisten und anderen Personengruppen. Ihnen prophezeite der Sportstar: "Die Hölle wartet auf Euch" (queer.de berichtete). Darauf feuerte der Verband seinen Starspieler wegen eines besonders schweren Bruchs der internen Verhaltensregeln (queer.de berichtete).

Folau beruft sich auf Antidiskriminierungsgesetz



Die Anwälte Folaus verwiesen auf das Arbeitsschutz- und Antidiskriminierungsgesetz "Fair Work Act", wonach Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz aufgrund der religiösen Überzeugungen verboten ist. "Kein Australier, was auch immer er glaubt, sollte gefeuert werden, nur weil er seine Religion ausübt", erklärte Folau in einer schriftlichen Stellungnahme. Er bedankte sich für die "große Unterstützung" in den letzten Wochen – und erklärte, er mache sich Sorgen um sein Land: "Viele Australier sehen, wie ihre Grundrechte langsam ausgehöhlt werden."



Folau verlangt vom Rugbyverband eine "substanzielle Entschädigung". Sein über vier Jahre dauernder Vertrag war vier Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) wert.



Der Sportler zählt zu den besten australischen Rugby-Spielern dieses Jahrzehnts. Er wurde 2014, 2015 und 2017 mit der John Eales Medal als bester Spieler des Jahres ausgezeichnet – kein anderer Sportler gewann den Preis so oft. (dk)