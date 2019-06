Sex-Abenteuer für jeden Geschmack

Heute, 06:12h,



"Lizenz zum Ficken" ist der 14. Band der "Gay Hardcore"-Reihe

Seit vielen Jahren veröffentlicht Tilman Janus erotische Geschichten für schwule Männer. In den Reihen "Loverboys" und "Gay Hardcore" bei Bruno Books sind jetzt gleich zwei neue Bücher erschienen, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten.



Fans von kerligen Männern kommen bei "Lizenz zum Ficken" auf ihre Kosten. Im Mittelpunkt steht der attraktive Geschäftsmann Marc Lenz, der ein Doppelleben als Spezialagent der Regierung führt und mit zwielichtigen Typen im In- und Ausland riskante, streng geheime Deals verhandelt.



Ein bisschen fühlt sich er sich wie James Bond, nur pflastern keine Leichen seinen Weg. Marcs "Waffe" ist sein durchtrainierter, perfekter Körper. Er hat reichlich Gelegenheit, mit "Härte" vorzugehen, vom Syndikatsboss bis zum Scheich ist alles dabei. Auch bei seinen Informanten revanchiert er sich mit vollem Körpereinsatz. Ein neuer Fall in Hongkong wird für Marc aber besonders heiß und gefährlich…

Notgeil in der Provinz



"Kleinstadtlümmel packen aus" ist der 157. Band der legendären "Loverboys"-Reihe

Ganz anders als dieser internationale Null-Null-Sex ist die junge, unschuldige Hauptfigur in der Provinzgeschichte "Kleinstadtlümmel packen aus": Der 18-jährige Julian bereitet sich mit nur mäßigem Erfolg aufs Abitur vor. Lieber träumt der süße Bengel von wilden Sex-Abenteuern mit attraktiven Männern. In seiner überschaubaren Heimatstadt traut sich aber kaum ein Junge, sich zu outen.



Erst ein Online-Netzwerk ermöglicht Julian, heiße Erfahrungen mit Gleichaltrigen zu sammeln. Als es gilt, den schönen, geheimnisvollen "Zigeunerbaron" mit Geld zu unterstützen, verkaufen sich die Lümmel an die geilen, ungeouteten Kleinstädter…



Die "Loverboys"-Serie mit bislang über 150 Bänden und die 2015 gestartete Reihe "Gay Hardcore" wurden vom Bruno Gmünder Verlag erfunden. Durch die Insolvenz des Berliner Medienhauses vor zwei Jahren kam die Auslieferung neuer Erotikromane ins Stocken – unter dem neuem Verlagsdach der Edition Salzgeber werden beide Reihen jedoch seit diesem Jahr unter dem Label Bruno Books fortgesetzt. Zur neuen Salzgeber Buchverlage GmbH gehören außerdem der Albino Verlag und der Männerschwarm Verlag (queer.de berichtete). (cw)

Infos zu den Büchern



Tilman Janus: Lizenz zum Ficken. Erotische Erzählung. Gay Hardcore 14. 200 Seiten. Bruno Books. Berlin 2019. Taschenbuch: 12,99 € (ISBN 978-3959853811). Ebook: 7,99 €



Tilman Janus: Kleinstadtlümmel packen aus. Erotische Erzählung. Loverboys 157. 232 Seiten. Bruno Books. Berlin 2019. Taschenbuch: 12,99 € (ISBN 978-3959853767). Ebook: 7,99