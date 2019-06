Condor: Starker "Pride Flight" von Frankfurt nach New Orleans

Heute, 14:17h,

Große Überraschung beim Condor-Flug DE2066 von Frankfurt nach New Orleans. Der Ferienflieger, der zur Thomas Cook Group Airline gehört, setzte am Donnerstag nicht nur gezielt Pilotinnen im Cockpit und ausschließlich schwule Flugbegleiter ein, sondern ließ auch die Innenkabine in den Farben des Regenbogens erstrahlen. Sticker und Krawatten in den Farben der Pride-Flagge waren Teil der Uniformen.



Die gesamte Besatzung zeigte Flagge (Bild: Condor)

Obwohl niemand von der Aktion wusste, kam sie bei den Passagieren hervorragend an. Die Durchsagen im Flieger waren etwas anders als gewöhnlich, und die gesamte Besatzung hatte sichtbar Spaß. Anlass des "Pride Flight" war die Pride-Parade, die an diesem Wochenende in New Orleans stattfindet. Die Fluggesellschaft wird sich auch mit einem eigenen Wagen an der LGBTI-Demo beteiligen.

Condor will mit der Aktion Vorurteile abbauen

"Als internationale Fluggesellschaft baut die Thomas Cook Group Airline Brücken zwischen Menschen, Kulturen und Traditionen", erklärte Chief Airline Officer Christoph Debus. "Ich bin stolz darauf, dass wir mit unserer Pride Crew auf dem ersten Condor-Flug nach New Orleans in dieser Saison und unserer Teilnahme an der Pride Parade vor Ort ein klares Zeichen gegen Homophobie und Vorurteile setzen."



Vor der Boeing 767-300 wurden Regenbogenfahnen geschwenkt (Bild: Dominik Dierich)

New Orleans ist eines von 14 Condor-Zielen in Nordamerika und wird von Condor bereits in der dritten Sommersaison in Folge angesteuert. Der "Pride Flight" ist Teil mehrerer queerer Aktivitäten der Thomas Cook Group Airline in Großbritannien und Deutschland in den kommenden Monaten. So wird Condor auf den CSD-Paraden in Frankfurt, Köln und Berlin mit einem eigenen Truck vertreten sein. (dd/pm)