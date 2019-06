London: Entsetzen über Angriff auf lesbisches Paar

Melania Geymonat (r.) und ihre Partnerin Chris kurz nach dem Angriff (Bild: privat)

Heute, 19:55h,

Das virale Posting eines lesbischen Paares aus London über einen nächtlichen Angriff auf sie hat in Großbritannien zu einem großen Medienecho und binnen Stunden zur Festnahme von vier Verdächtigen geführt.



Der Angriff auf die 28-jährige Flugbegleiterin Melania Geymonat und ihre Freundin Chris hatte sich demnach in der Nacht zum 31. Mai in einem Bus Richtung Camden abgespielt. In einem Posting bei Facebook schrieb Geymonat an diesem Mittwoch, eine Gruppe junger Männer habe sie zunehmend belästigt, als sie feststellten, dass es sich um ein Paar handelte.



They started beating me, I was bleeding all over I was really bleeding



Melania Geymonat tells @BBCMarkMardell on #BBCwato about how she and her girlfriend were attacked after a group of men demanded they kiss. pic.twitter.com/E3kRVLxQtA The World at One (@BBCWorldatOne) June 7, 2019 Twitter / BBCWorldatOne | Melania Geymonat im Gespräch mit der BBC

"Sie fingen an, sich wie Hooligans zu benehmen, und forderten, dass wir uns küssen, damit sie es genießen konnten, uns zu beobachten. Sie nannten uns 'Lesben' und beschrieben sexuelle Positionen", so die aus Uruguay stammende Geymonat. Sie habe noch versucht, die Situation mit Scherzen zu entspannen. Aber die Belästigungen wurden intensiver. "Bevor ich es wusste, lag Chris auf dem Boden in der Mitte des Busses und kämpfte mit ihnen", so Geymonat über ihre US-amerikanische Partnerin.



Dann habe auch Geymonat Schläge einstecken müssen. Beide Frauen mussten nach der "chauvinistischen, misogynistischen und homophoben Gewalt" mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Am meisten erschrecke sie, wie solche Vorfälle zum Alltag werden, so Geymonat. Sie hoffe, dass das Öffentlichmachen der Tat dazu beitrage, dass entsprechende Gewalt aufhöre.

Politik und Gesellschaft verurteilen Tat

Der Eintrag verbreitete sich schnell viral, wurde von Medien aufgegriffen und führte zu einer großen öffentlichen Solidarität mit den Angegriffenen. Londons Bürgermeister Sadiq Khan verurteilte die Tat als "widerlich und frauenfeindlich" und bat Zeugen, sich zu melden: "Hassverbrechen gegen die LGBT+-Community werden in London nicht toleriert."



"Dies war ein ekelhafter Angriff und meine Gedanken sind bei dem betroffenen Paar", betonte die konservative Premierministerin Theresa May. "Niemand sollte jemals verbergen müssen, wer er ist oder wen er liebt, und wir müssen zusammenarbeiten, um die unakzeptable Gewalt gegen die LGBT-Community zu beseitigen."



Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn sprach von einer "schockierenden Tat": "Wir dürfen und werden diese homophobe und misogynistische Gewalt in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren. Unsere Solidarität gilt Melania und Chris und allen in der LGBT+-Community für alles, was sie ertragen, weil sie einfach nur sind, wer sie sind."



In sozialen Netzwerken wird die Tat ebenfalls stärker debattiert. Viele schwule oder lesbische, cis- und transsexuelle Nutzer berichteten von eigenen Belästigungs- und Gewalterfahrungen.

Verdächtige festgenommen

Am Freitag teilte der für Verkehr zuständige Bereich der Londoner Polizei zunächst mit, Videomaterial zu sichten. Am Nachmittag teilte die Met Police dann mit, vier junge Männer zwischen 15 und 18 Jahren wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung und Raub festgenommen zu haben (den Frauen wurde auch ein Smartphone und eine Einkaufstasche entwendet). Derzeit würden die Verdächtigen getrennt auf zwei Wachen verhört, während die Ermittlungen weiter gingen.



Investigation update:- Arrests have now been made and the investigation remains ongoing. If you have any information about this attack please report it to @metpoliceuk on 101 or via Crimestoppers anonymously on 0800 555 111. https://t.co/3zJVod1tP8 Roads&Transport MPS (@MPSRTPC) June 7, 2019 Twitter / MPSRTPC

"Dies war ein abscheulicher Angriff auf zwei Frauen, die von einer Gruppe von Jugendlichen gezielt ins Visier genommen worden zu sein scheinen", sagte Hauptkommissar Andy Cox. "Die Verdächtigen haben dem Paar gegenüber eine Reihe homophober Kommentare abgegeben, bevor sie Münzen nach ihnen warfen. Als die Frauen versuchten, mit der Gruppe zu reden, eskalierte der Angriff in tätliche Handlungen." (nb)