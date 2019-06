Bhutan legalisiert Homosexualität

Heute, 16:01h,

Großer Erfolg für Bhutans kleine LGBTI-Bewegung: Die Nationalversammlung des südasiatischen Königreichs stimmte am Freitag für die Abschaffung der beiden Strafrechtsparagrafen 213 und 214, die "unnatürlichen" und gleichgeschlechtlichen Sex mit Gefängnisstrafen zwischen einem Monat und einem Jahr ahnden. Formal muss noch der Nationalrat, die vom König ernannte zweite Kammer des Parlaments, zustimmen.



Die Legalisierung homosexueller Handlungen geht auf einen Vorschlag von Finanzminister Lyonpo Namgay Tshering zurück. Das "überholte Gesetz" sei "ein Dorn im Auge internationaler Menschenrechtsorganisationen", erklärte der Politiker gegenüber der Zeitung "The Bhutanese". Verurteilungen wegen Homosexualität sind in dem buddhistischen Königreich nicht bekannt. Aktivist*innen der LGBTI-Organisation Rainbow Bhutan feierten den Beschluss vor dem Parlament.



Bhutan hat etwa die Größe der Schweiz, doch leben in dem vom Himalaya geprägten Binnenland zwischen Indien und China nur rund 725.000 Menschen. LGBTI sind kaum sichtbar, ihre Rechte werden bislang in keinem einzigen Bereich anerkannt. Reisen nach Bhutan sind nur mit gebuchten Touren und in Begleitung eines lizenzierten Führers möglich. (cw)