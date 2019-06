Polen: Staatssender hetzt gegen CSD-Demonstration

Parada Równości 2019: Warschau in einem Meer aus Regenbogenfahnen (Bild: OElika / twitter

Unter der Parole "Freiheit, Gleichheit, Liebe" haben am Samstag Zehntausende in Warschau für die Gleichberechtigung von LGBTI demonstriert. Fernseh-Bilder zeigten ein Meer von Regenbogenfahnen, das durch das Stadtzentrum der polnischen Hauptstadt zog.



Die jährliche "Parada Równości" (Gleichheitsmarsch) stand unter der Schirmherrschaft des Warschauer Stadtpräsidenten Rafal Trzaskowski, der selbst bei der Demonstration mitging. "Mir liegt wirklich daran, dass Warschau eine offene und tolerante Stadt ist. Und heute ist genau das der Fall", betonte der zur polnischen Opposition gehörende Politiker. Ausdrücklich dankte er den Botschaften mehrerer westlicher Staaten, die die Veranstaltung unterstützten.

Die LGBTI-feindliche Regierung schlägt zurück

Die nationalkonservative Regierung des katholischen Landes lehnt die Gleichberechtigung homosexueller Partnerschaften ab und sieht die "traditionelle Familie" durch diese Forderung bedroht. Nachdem sich Trzaskowski in einer "Regenbogen-Erklärung" unter anderem für eine umfassende Sexualaufklärung, die auch queere Themen aufgreift, an Warschaus Schulen verpflichtete, verstärkte die Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) den Kampf gegen LGBTI-Rechte als Wahlkampfthema: "Die LGBT- und Gender-Bewegung bedroht unsere Identität und unsere Nation. Sie bedroht unseren polnischen Staat", meinte etwa der Parteivorsitzende Jaroslaw Kaczynski im April (queer.de berichtete).



Der regierungsnahe öffentlich-rechtliche Fernsehsender TVP Info berichtete am Samstag auf seiner Internetseite mit sichtlich empörtem Unterton, auf der Demonstration sei ein Transparent mitgetragen worden, das nicht nur die "Ehe für alle" forderte, sondern auch das Recht für homosexuelle Paare zur Adoption von Kindern.



Auf den Onlinebericht von TVP Info reagierten Leser mit erbosten Kommentaren und dem Hinweis, dass die polnische Verfassung nur die aus Mann, Frau und Kindern bestehende Familie schütze. Erst vor wenigen Wochen hatte sich der Sender empört, dass bei einem queeren Sportturnier in einer Schule (außerhalb der Schulzeit) auch Werbung für eine Schwulensauna gemacht oder Erotikgegenstände wie Dildos verkauft wurden. (cw/AFP)