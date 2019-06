Spahn plant Verbot der Homo-"Heilung" noch in diesem Jahr

Heute, 11:02h, noch kein Kommentar

Das Verbot von "Therapien" mit dem Ziel, Schwule und Lesben zu "heilen", ist aus medizinischer Sicht geboten und rechtlich möglich. Das ist das Ergebnis von zwei wissenschaftlichen Gutachten, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag in Berlin vor Journalisten vorgestellt hat. Er verwies auch auf zwei Sitzungen einer Fachkommission, die Anfang April vom CDU-Politiker einberufen worden war und fachlich von der Bundesstiftung Magnus-Hirschfeld begleitet wurde (queer.de berichtete).



"Die Kommission und die Gutachter haben gute Lösungsansätze aufgezeigt, wie wir ein Verbot dieser Therapien regeln können", erklärte Spahn. "Auf dieser Grundlage werden wir auf das Justizministerium zugehen, um zügig zu entscheiden, wie und was wir in Deutschland umsetzen. Meine Haltung ist klar: Ich bin für ein Verbot dieser Therapien. Denn Homosexualität ist keine Krankheit und daher auch nicht therapiebedürftig." Bis Jahresende soll ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, so der Minister.



Die Kommission besteht aus 46 Vertretern aus Politik und Wissenschaft. In zwei ganztägigen Workshops, die im Mai und Juni stattgefunden haben, wurden medizinische, juristische, gesellschaftspolitische sowie religiös-weltanschauliche Aspekte eines möglichen gesetzlichen Verbots umfassend erörtert.



Gutachten: "Therapien" haben negative Folge und wirken nicht

Professor Peer Briken vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf stellte in seinem Kurzgutachten fest, dass Homosexualität keine Krankheit sei und daher keiner Behandlung bedürfe. Außerdem sei die Veränderbarkeit der sexuellen Orientierung von außen wissenschaftlich betrachtet höchst unwahrscheinlich. Viel mehr gäbe es eindeutige Belege für die negativen Folgen solcher "Therapien". Deshalb sollten sie aus medizinisch-psychotherapeutischer Sicht keine Anwendung finden.



Das zweite Kurzgutachten von Professor Martin Burgi von der Ludwig-Maximilians-Universität München zeigt auf, dass Verbotsregelungen verfassungsrechtlich möglich seien. Dies gelte teilweise auch für eine Verankerung des Verbots im Strafrecht, so der angesehene Jurist. Gesetzliche Verbote müssten dabei unterscheiden, an wen sich das Verbot jeweils richte und wen es schützen solle.



"Die heute vorgestellten Gutachten zeigen eindrucksvoll, dass sogenannte 'Konversionstherapien' verboten gehören", erklärte Jörg Litwinschuh-Barthel, Geschäftsführender Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Einen Abschlussbericht der Bestandsaufnahme wird das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam mit der Hirschfeld-Stiftung voraussichtlich Ende August veröffentlichen.



Unterstützung für das Verbot kam auch aus der Opposition: "Konversionsverfahren sind ein schwerer Eingriff in die persönliche Selbstbestimmung. Was keine Krankheit ist, kann man nicht heilen. Es ist gut, dass die Vorbereitung eines Verbots der menschenverachtenden Umpolungstherapien nun endlich Fahrt aufnimmt", erklärte Jens Brandenburg, der Sprecher für die Rechte von LSBTI der FDP-Bundestagsfraktion.



Widerstand gegen das Verbot kommt besonders von christlichen Organisationen, die Homosexualität als minderwertig ansehen. Sie argumentieren, dass es gegen grundlegende Freiheits- und Persönlichkeitsrechte verstoße, die "Heilung" von Homosexuellen zu verbieten (queer.de berichtete).



Ärzte- und Psychologenverbände warnen bereits seit Jahren vor "Konversionstherapien", weil diese nutzlos seien und "Patienten" in die Depression oder gar in den Selbstmord treiben könnten. Der Weltärztebund erklärte bereits 2013, dass derartige "Therapien" die Menschenrechte verletzten und nicht zu rechtfertigen seien (queer.de berichtete). Bislang hat innerhalb der Europäischen Union nur Malta Homo-"Heilung" verboten. (dk)