Junge Konservative dürfen nicht an Europride-Parade teilnehmen

Die Regenbogenparade findet am 15. Juni statt

Heute, 15:24h,

Die CSD-Veranstalter in Wien haben die erstmalige Teilnahme der Jungen Volkspartei (JVP), der Jugendorganisation der christsozialen ÖVP, bei der Parade des CSDs in Wien abgelehnt. Die dieses Jahr zum 24. Mal stattfindende "Regenbogenparade" trägt zum zweiten Mal den vom Verband europäischer CSD-Organisationen vergebenen Titel "Europride", der viele internationale Besucher anlockt.



Grund für das Nein der Organisatoren ist die ablehnende Haltung innerhalb der ÖVP und der JVP zu LGBTI-Rechten. So stimmten im Gemeinderat JVP-Vertreter dagegen, dass der Euro-CSD wie auch andere Festivals städtische Subventionen erhält. "Wenn es nach der JVP gegangen wäre, gäbe es heute keine Europride in Wien", erklärte Europride-Veranstalterin Katharina Kacerovsky, die Geschäftsführerin der Stonewall GmbH.



Moritz Yvon, der Co-Chef der LGBTI-Organisation HOSI Wien, ergänzte: "Man kann nicht 364 Tage im Jahr Politik gegen Akzeptanz und gleiche Rechte machen, und sich dann am 365. Tag unterm Regenbogen abfeiern lassen. Werbung ohne Substanz wird der Wahlkampf genug bieten – man sollte die Ziele einer Demo, an der man teilnehmen will, schon glaubhaft unterstützen." Hintergrund: Nach dem Ende der Koalition zwischen Volkspartei und der rechtspopulistischen FPÖ müssen die Österreicher voraussichtlich im September ein neues Parlament wählen – der nach einem Misstrauensantrag abgewählte ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz gilt als hoher Favorit auf eine weitere Amtszeit.



Die HOSI Wien wies auch darauf hin, dass der ÖVP im kürzlich obsolet gewordenen Regierungsprogramm LGBTI-Personen "keine einzige Silbe" wert gewesen sei, wie Co-Chefin Lui Fidelsberger erklärte. "Von der JVP wurde dazu geschwiegen", so ihr Vorwurf. Auch die "schikanöse Umsetzung" eines Urteils zum Dritten Geschlecht "kritisierte niemand in der JVP".

JVP: Entscheidung ist "schlicht falsch"

Die Wiener JVP kann die Ablehnung nicht nachvollziehen: Schließlich sei der CSD ein "überparteilicher Schulterschluss für die Sache", so Landeschef Nico Marchetti. Daher sei die Entscheidung "keine die meiner Auffassung nach dem Charakter dieser Veranstaltung entspricht" und "somit schlicht falsch". Der Jungpolitiker gab aber zu, dass sich seine Partei bei LGBTI-Rechte in der Vergangenheit "nicht mit Ruhm bekleckert" habe.



Vor sechs Jahren hatte es einen ähnlichen CSD-Streit in der deutschen Bundeshauptstadt gegeben: Damals wollten die Berliner Pride-Organisatoren die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) von der Parade ausschließen (queer.de berichtete). Auch damals fand der Streit im Vorfeld einer Wahl statt. Am Ende durfte der LSU-Wagen doch an der Parade teilnehmen – Teilnehmer trugen damals T-Shirts mit dem Aufdruck: "Muttis gayle Truppe" (queer.de berichtete). (dk)