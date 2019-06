US-Abgeordnete wollen "Pulse" zum Nationaldenkmal machen

In sozialen Netzwerken werden die Bilder der im "Pulse" getöteten Menschen gezeigt (Bild: HRC)

Heute, 15:19h, noch kein Kommentar

LGBTI-Aktivisten und Politiker gedenken am Mittwoch den Opfern des Anschlags auf den LGBTI-Club "Pulse". Der islamistisch motivierte Attentäter Omar Mateen hatte am 12. Juni 2016 49 Menschen in dem beliebten Club erschossen und 53 verletzt. Diese Woche haben die beiden aus der Region um Orlando stammenden US-Kongressabgeordneten Darren Soto und Stephanie Murphy erklärt, dass sie das "Pulse" zum Nationaldenkmal erklären wollen, um den Opfern des damals schlimmsten Massakers mit Feuerwaffen in den USA zu gedenken (seither ereignete sich das Las-Vegas-Massaker, bei dem im Herbst 2017 insgesamt 58 Menschen getötet und rund 900 Menschen verletzt wurden).



Sollten die Abgeordneten das Gesetz durchbringen, würde das Pulse Teil des staatlichen Nationalpark-Systems, könnte aber weiter von der wohltätigen Organisation OnePulse Foundation betrieben werden. Dann könnte das geplante Gedenkzentrum auf staatliche Subventionen hoffen. "Es ist ein wichtiger Schritt, um ein historisches LGBT-Wahrzeichen zu erhalten – in einer Zeit, in denen viele von ihnen verschwinden", erklärte Soto. "Das Denkmal soll eine Erinnerung sein, wie wir zusammengekommen sind, um uns [von der Tat] zu erholen und den Hass zu überwinden." Der 41-jährige Abgeordnete will ein entsprechendes Gesetz bis Juni 2020 durchs Parlament bringen.



Nearly three years after the @pulseorlando tragedy, our local congressional representatives are seeking to make this hallowed ground a National Memorial. Despite that act of hate, this is a place of tremendous love. @onePULSEorg #WeWillNotLetHateWin pic.twitter.com/mYoOYAHE9y Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) June 10, 2019 Twitter / OrangeCoSheriff | Auch die Polizei begrüßt die Initiative der Abgeordneten Soto und Murphy

US-Generalkonsulin in Frankfurt: "Homosexualität ist kein Verbrechen"

In Deutschland erinnerte die in Frankfurt ansässige US-Generalkonsulin Patricia Lacina an den Anschlag: "Leider gibt es in vielen Teilen dieser Welt noch immer Gewalt, Schikanen, Bedrohungen und Einschüchterungen gegen LGBTIQ und ihre Unterstützer. Dies ist nicht richtig", sagte die Diplomatin. "Homosexualität ist kein Verbrechen. Alle Menschen müssen ihre elementaren Rechte und fundamentalen Freiheiten ohne Furcht wahrnehmen können."



Kai Klose, der Hessische Minister für Soziales und Integration, ergänzte, dass dieser Angriff die gesamte Gesellschaft aufrütteln müsse: "Das Hassverbrechen von Orlando richtete sich gezielt gegen die hispanische LGBT-Community in Orlando – und damit gegen die Menschlichkeit und gegen uns alle. Menschen mussten sterben, weil sie liebten, wie sie liebten, und weil sie waren, wer sie waren" sagte der Grünenpolitiker. "Die Opfer von Orlando glaubten sich in einem geschützten Rahmen. Das erschüttert eine freiheitliche Gesellschaft in ihren Grundfesten. Deswegen machen wir uns weiterhin überall dafür stark, dass Menschen friedlich, respektvoll und im Vertrauen füreinander und miteinander leben können." (dk)



3 years ago, 49 people were killed in the mass shooting at #Pulse nightclub in #Orlando.



We remember their names. We honor their lives. #RestInPower #OrlandoStrong #OrlandoUnited #TheMarchContinues#YallMeansALL pic.twitter.com/RSuq4fqcGB Southern Poverty Law Center (@splcenter) June 12, 2019 Twitter / splcenter | Die Bürgerrechtsorganisation SPLC zitiert Ex-Präsident Barack Obama: "Das war ein Anschlag auf die LGBT-Community. Amerikaner wurden angegriffen, weil wir ein Land sind, das gelernt hat, jeden willkommen zu heißen, egal wer man ist und wen man liebt."