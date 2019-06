WM: Lesbische US-Kapitänin singt wegen Trump keine Nationalhymne mehr

Megan Rapinoe könnte das neue Gesicht gegen diskriminierende Politik der aktuellen US-Regierung werden

Beim ersten Spiel des US-Teams bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Reims sorgte am Dienstagabend nicht nur das rekordträchtige 13:0 gegen völlig überforderte Thailänderinnen für internationales Aufsehen – die offen lesbische Spielführerin und LGBTI-Aktivistin Megan Rapinoe protestierte durch Nichtsingen der Nationalhymne gegen die Trump-Regierung und ihre Behandlung von Minderheiten.



Die 33-Jährige legte als einzige Spielerin nicht – wie beim Singen des "Star-Spangled Banner" üblich – die rechte Hand aufs Herz. Außerdem stand sie schweigend da, während ihre Mitspielerinnen das Lied intonierten.



Ihren Protest hatte sie bereits vergangenen Monat gegenüber "Yahoo Sports" angekündigt. "Ich werde wohl nie wieder meine Hand aufs Herz legen. Ich werde wohl auch nicht wieder die Nationalhymne singen", erklärte die Mittelfeldspielerin damals. "Das ist so etwas wie ein 'Fuck you' gegen Ungleichbehandlung und Gefühle, die die Regierung gegen Leute hat, die nicht genau wie er [Trump] aussehen. Gott helfe uns, wenn wir alle wie er aussehen. Das ist angsteinflößend."

Twitter-Nutzer: Protest ist unpatriotisch

In sozialen Netzwerken führte die Protestaktion Rapinoes zu gemischten Reaktionen. Viele verärgerte Nutzer erklärten, die Spielerin sei unpatriotisch und solle gefälligst Fußball spielen statt sich über Politik Gedanken zu machen. Einer von ihnen schrieb etwa auf Twitter: "Megan Rapinoe muss wegen ihres fehlenden Patriotismus aus dem Kader geworfen werden. Warum spielt man für ein Land, das man hasst?"



Eine derartige Aktion kann im US-Sport die Karriere beenden, wie der Footballspieler Colin Kaepernick 2016 erfahren musste. Der Afroamerikaner kniete als Protest gegen Polizeigewalt in den USA bei der Nationalhymne, statt mit der Hand auf der Brust zu stehen. Daraufhin verlor er seinen Job und ist seit mehr als zwei Jahren vereinslos.



Rapinoe ist für mehrere LGBTI-Organisationen aktiv, etwa für das Gay, Lesbian & Straight Education Network (GLSEN), das sich gegen Mobbing an Schulen engagiert, oder die Gruppe Athlete Ally, die sich für LGBTI-Akzeptanz im Sport einsetzt. Immer wieder kritisierte sie offen Homophobie, etwa auch bei den Olympischen Spielen 2016 (queer.de berichtete).



Sportlich ist die Kalifornierin sehr erfolgreich: Seit 2006 absolvierte sie 152 Spiele für das US-Team und wurde 2015 Weltmeisterin. Bei der letzten WM wurde sie außerdem als eine von fünf Amerikanerinnen ins All-Star-Team gewählt. Auch in diesem Jahr ist das Team der Vereinigten Staaten laut Buchmachern Favorit auf den Weltmeisterinnentitel – noch vor Frankreich, England und Deutschland.



Das deutsche Team wird sein zweites WM-Gruppenspiel am Mittwochabend um 18.00 Uhr gegen Spanien absolvieren. Das ZDF zeigt die Begegnung live. Das erste Spiel konnte die "Frauen-Nationalmannschaft" (offizielle DFB-Bezeichnung) vergangenen Samstag mit 1:0 gegen China gewinnen. (dk)