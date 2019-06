Pornodarsteller Jay Dymel ist tot

Jay Dymel spielte in Filmen wie "Five Brothers: Family Values", "Exposed Company" oder "Room 106" mit (Bild: Falcon Studios)

Der amerikanische Pornodarsteller Jay Dymel (bürgerlich: Julian Pereza) ist am Mittwoch gestorben. Das teilte sein Studio Falcon mit, für das er zuletzt für den Film "Room 106" vor der Kamera stand. "Mit großer Trauer müssen wir darüber informieren, dass Jay Dymel heute gestorben ist", erklärte das Studio am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter. "In Gedanken sind wir bei Jays Familie, bei seinen Freunden und seinem Partner Ryan Stone." Der Tweet verweist auf eine GoFundMe-Seite, auf der für seine Einäscherung und das Begräbnis gespendet werden kann.







Auf der Spendenseite sind bislang in weniger als 24 Stunden über 2.700 Dollar eingegangen. Das Spendenziel liegt bei 10.000 Dollar (8.800 Euro). Zu den Spenderinnen gehörte auch Dragqueen und Kult-Pornoregisseurin Chi Chi LaRue, die 200 Dollar einzahlte. "Wir haben einen Bruder, einen Sohn, einen besten Freund und vor allem eine gute Seele verloren", heißt es auf der Seite.



Über die Todesursache des zuletzt in West Hollywood lebenden und nach eigenen Angaben 25 Jahre alten Darstellers ist bislang nichts bekannt. Dymel, so berichtet der gewöhnlich gut informierte Pornoblog Str8UpGayPorn, sei am Mittwochmorgen in ein Koma gefallen.

Letztes Twitter-Foto von CSD-Poolparty

Noch am Sonntagabend veröffentlichte Dymel ein Foto mit seinem Partner Ryan Stone, der ebenfalls als Pornodarsteller bekannt ist, am Rande einer Party beim CSD in Los Angeles. Dazu schrieb er: "Fröhlichen Pride-Monat. Die LA-Pride-Poolparty hat so viel Spaß gemacht." In Richtung seines Partners erklärte er außerdem: "Ich liebe mein Baby."







Dymel hatte neben Falcon unter anderem für NakedSword und Next Door Studios gearbeitet. Sein neuestes Video wurde von NakedSword an seinem Todestag veröffentlicht.



In den letzten Jahren sind immer wieder populäre schwule Pornodarsteller aus den USA bereits in jungen Jahren verstorben, viele davon haben Suizid verübt oder waren Opfer einer Überdosis Drogen. Erst vor wenigen Wochen nahm sich Casey Jacks das Leben (queer.de berichtete). (cw)