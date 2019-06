Österreich: Parlament stimmt für Verbot der "Heilung" homosexueller Jugendlicher

Heute, 14:30h,

Das österreichische Bundesparlament, der Nationalrat, hat am Mittwochmittag einem Entschließungsantrag (PDF) für ein Verbot von "Therapien" zugestimmt, die zum Ziel haben, die sexuelle Orientierung bei unter 18-Jährigen zu verändern. Eingebracht worden war der Antrag von Mario Lindner, dem Sprecher der sozialdemokratischen SPÖ für Gleichbehandlung.



Neben SPÖ, den liberalen NEOS und der Liste Jetzt, einer Abspaltung der derzeit nicht im Parlament vertretenen Grünen, stimmten auch die Abgeordneten der christsozialen ÖVP für den Antrag. Nur die rechtspopulistische FPÖ wollten das Vorhaben nicht unterstützen.



Lindner hatte diesen Antrag schon im Dezember 2018 nach Enthüllungen rund um den Verein "TeenStar" eingebracht (queer.de berichtete). Eine Abstimmung war zunächst von der Koalition aus ÖVP und FPÖ verhindert worden. Diese sogenannte türkis-blaue (oder schwarz-blaue) Koalition brach aber vergangenen Monat nach eineinhalb Jahren wegen der Ibiza-Affäre um Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) auseinander. Bis zur Nationalratswahl, die voraussichtlich im September stattfindet, wird Österreich von einer Expertenregierung um Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein regiert, die als Chefrichterin am Obersten Gerichtshof am Urteil über die Ehe-Öffnung beteiligt war (queer.de berichtete).

"Immenser Erfolg"

"Es ist ein immenser Erfolg, dass nach vielen Diskussionen, Verhandlungen und parlamentarischen Anfragen durch uns heute endlich eine Mehrheit hinter dem Verbot von 'Homo-Heilern' in Österreich steht", zeigte sich Lindner, der mit einem Regenbogenfächer ins Wiener Parlament gekommen war, stolz. "Gerade in der Woche der Europride in Wien bekennt die Politik damit endlich Farbe! Seit dem Start der schwarz-blauen Regierung war die Politik trotz vieler Initiativen nicht in der Lage, auch nur eine einzige Entscheidung für die Gleichstellung der LGBTIQ-Community zu setzen." Der Entschluss im Nationalrat markiere nun eine Trendwende.



Bei dem Antrag handelte es sich nicht um ein Gesetz, sondern lediglich um die Aufforderung an die Bundesregierung, "unverzüglich dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zur Beschlussfassung zu übermitteln, mit der die Ausübung von Konversions- und 'reparativen Therapieformen' an Minderjährigen verboten wird".



LGBTI-Aktivisten begrüßten die Entscheidung: "Konversionstherapien sind Schein-Therapien, die die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefährden. Ihre Schädlichkeit ist wissenschaftlich belegt", erklärte Josef Lindner, der Chef der LGBTI-Organisation HOSI Salzburg, in einer Pressemitteilung.



Auch in Deutschland ist ein Verbot von Konversionstherapien geplant – allerdings nicht nur an Jugendlichen, sondern auch an Erwachsenen. Zwei Gutachten, die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag vorgestellt wurden, kamen zu dem Ergebnis, dass ein derartiges Komplettverbot sinnvoll und verfassungsrechtlich machbar sei (queer.de berichtete). Dieses Gesetz wäre in der Europäischen Union fast einmalig: Bislang hat nur Malta, das kleinste EU-Land, Homo-"Heilung" von Jung und Alt untersagt (queer.de berichtete). Spahn will bis Jahresende einen Gesetzentwurf vorlegen. Aktivisten fordern, dass dieser auch "Heilungs"-Versuche an Trans- und Intersexuellen berücksichtigen müsse. (dk)