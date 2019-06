USA: Sechsfacher Schwulenkiller soll im August hingerichtet werden

Serienkiller Gary Bowles soll am 22. August in einem Gefängnis umgerbacht werden

Auge um Auge, Zahn und Zahn: Serienkiller Gary Bowles soll nach dem Willen des Gouverneurs Ron DeSantis am 22. August um 18.00 Uhr im Todestrakt eines Gefängnisses im US-Bundesstaat Florida getötet werden. Der republikanische Regierungschef unterzeichnete diese Woche das "Death Warrant"-Dokument (Todesurteil) gegen den 57-jährigen, der zugegeben hatte, vor 25 Jahren sechs schwule Männer brutal umgebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass er aus Hass auf Homosexuelle handelte. Der Täter war während seiner Verhaftung auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher der Vereinigten Staaten gewesen.



Bowles war 1994 und erneut 1999 wegen Mordes an Walter Hinton, eines seiner Opfer, zum Tode verurteilt worden. Alle seine juristischen Einsprüche waren in den letzten Jahrzehnten gescheitert. Wie in Florida üblich, soll er mit einer Todesspritze hingerichtet werden – Menschenrechtler betrachten diese Hinrichtungsmethode als brutale Folter, da die Gefangenen oft nur schwach betäubt werden, wenn sie die tödlichen Medikamente injiziert bekommen, und dann bei vollem Bewusstsein ihren teils bis zu einer Dreiviertelstunde dauernden Todeskampf miterleben.

Der Täter war im Oktober 1994 verhaftet worden, kurz nachdem er Walter Hinton getötet hatte. Er gab zu, den schwulen Bekannten im Schlaf einen 20 Kilogramm schweren Stein auf den Kopf geschleudert zu haben. Das Opfer überlebte zunächst schwer verletzt mit einem Schädelbruch, wurde dann aber umgehend von Bowles erwürgt. Wegen dieses Mordes erhielt er die Höchststrafe, gab dann aber fünf weitere Morde in Florida, Georgia und Maryland zu.



Sein typisches Vorgehen war, dass er gegen Geld mit den Männern Sex hatte, um sie dann im Schlaf zu töten. Daraufhin klaute er von seinen Opfern Geld und Kreditkarten.



Bereits vor seiner Mordserie war Bowles mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 1982 wurde er etwa verhaftet, weil er seine Freundin sexuell genötigt hatte. Dafür erhielt er sechs Jahre Haft. 1991 musste er erneut vor Gericht erscheinen, weil er einer Rentnerin die Handtasche geklaut hatte. Dafür erhielt er vier Jahre Haft, kam aber bereits nach zwei Jahren wieder in Freiheit. (cw)