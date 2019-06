Rauskala kommt raus: Ministerin outet sich als lesbisch

Iris Rauskala ist seit 3. Juni 2019 Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Bild: Andy Wenzel / Bundeskanzleramt)

Die überwiegend aus Fachleuten bestehende Übergangsregierung nach der Abwahl von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beschert Österreich das erste offen homosexuelle Kabinettsmitglied: In zwei Zeitungsinterviews hat sich Iris Rauskala, die amtierende Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung, am Wochenende als lesbisch geoutet.



"Ich bin seit einem Jahr mit einer Frau verheiratet und ich gehe offen damit um", erklärte die Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemalige Spitzenbeamtin gegenüber der Tageszeitung "Der Standard". Sie habe als Lesbe "hier noch nie negative Reaktionen erlebt", ergänzte die 41-jährige Austro-Finnin im Interview mit "Die Presse".



Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in Österreich nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs erst seit dem 1. Januar 2019 heiraten. Zuvor waren nur Verpartnerungen möglich.

Im September wird neu gewählt

Ihre politische Einstellung bezeichnete Rauskala im "Standard" als "liberal im besten Sinn". Was die Gesellschaftspolitik betrifft, sei Österreich gesetzlich "relativ weit". "Wir sind aber gesellschaftlich noch nicht ganz so weit, die volle Bandbreite dessen zu verstehen", so die Übergangs-Ministerin weiter. "Die Dinge werden sich so lange nicht ändern wie sie sich in den Köpfen nicht ändern."



Rauskala war unter anderem Referentin von drei ÖVP-Wissenschaftsministern. 2015 ernannte Ressortchef Reinhold Mitterlehner sie zur Sektionschefin für Budget und Personal, seit knapp einem Jahr war sie unter Heinz Faßmann Leiterin der Präsidialsektion. Seit 3. Juni ist die in Helsinki geborene Spitzenbeamtin nun selbst Ministerin im Kabinett von Österreichs erster Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.



Nach dem Auseinanderbrechen der rechtsnationalen Regierung von ÖVP und FPÖ wird im September in der Alpenrepublik neu gewählt. Auslöser für die Regierungskrise war das skandalöse Ibiza-Video, auf dem zu sehen ist, wie Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit einer vermeintlichen russischen Investorin über möglicherweise illegale Parteispenden und andere Formen der Einflussnahme spricht. Die Regierung brach in mehreren Schritten zusammen, letztlich drängte eine Mehrheit von FPÖ und SPÖ Ex-Kanzer Kurz und alle seine Minister aus ihren Ämtern. (cw)