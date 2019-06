Lars Steinhöfel: Mein Coming-out hat anderen Mut gemacht

Heute, 08:11h, noch kein Kommentar

Den Schauspieler Lars Steinhöfel haben die Reaktionen auf sein Coming-out vor einigen Jahren überrascht. "Ich hätte nicht gedacht, dass das 2014 noch so viel Rummel gibt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Damals hatte der 33-Jährige der "Bild"-Zeitung erklärt, er möchte "mit diesem Bekenntnis Jugendlichen Mut machen, zu ihrer Sexualität zu stehen" (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr erzählte Steinhöfel, dass er vor dem Coming-out erpresst worden war (queer.de berichtete).



Gerade von jungen Leuten habe er viel Zuspruch erfahren. "Dadurch haben aber auch viele Jugendliche den Mut gefunden, sich bei Freunden und Familie zu outen." Steinhöfels Rolle als Easy Winter in der RTL-Soap "Unter uns", die es seit Herbst 1994 inzwischen auf über 6.100 Folgen gebracht hat, war zunächst als Frauenschwarm angelegt – nach seinem Coming-out im echten Leben verliebte sich auch seine Serienfigur Ende 2017 in einen Mann (queer.de berichtete).

Positives Feedback vom Publikum

Dass sich auch seine Figur outet, fand der Schauspieler anfangs nicht gut: "Damit rückte die Rolle noch einen Ticken näher an mein Privatleben." Aber er habe Vertrauen in die Produzenten gehabt und bekomme viel positives Feedback vom Publikum. Nun wünscht er sich, dass es bei Easy künftig auch um Hochzeit und Adoption geht.



"Wichtig ist die Botschaft, die wir senden: Es gibt Homosexuelle", sagte Steinhöfel. "Wenn man das täglich sieht, wird es umso umgänglicher für den Zuschauer." Dabei hat die jüngere Generation nach seiner Einschätzung eh kein Problem mit dem Thema. "Die einzigen, die sich was dabei denken, sind Erwachsene."

LSVD kritisiert Darstellung von LGBTI in den Medien

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) hat unterdessen die Darstellung von LGBTI im deutschen Fernsehen kritisiert. "Die Lebensrealität von Lesben, Schwulen und Trans kommt so gut wie gar nicht vor", sagte Verbandssprecher Markus Ulrich der Deutschen Presse-Agentur. Neben der Frage nach der allgemeinen Sichtbarkeit gehe es um die Fragen, wann und wie Themen und Personen gezeigt würden. Oft würden entsprechende Formate erst spät abends gesendet, kritisierte Ulrich.



Selbst bei Soaps entspreche die Darstellung oft nicht dem Leben beispielsweise Homosexueller. "Da gibt es dann einen Schwulen, der vielleicht noch einen Partner hat, aber mitten in der Großstadt ansonsten keine schwulen Freunde." Die Serien erzählten zum Beispiel nichts vom schwulen oder lesbischen Ausgehen. Wichtig sei darüber hinaus, ganz verschiedene Typen abzubilden, sagte der LSVD-Sprecher.



Natürlich könne eine Serie nur bedingt Diversität zeigen, räumte er ein – wenn sie etwa auch Menschen mit Behinderungen, Übergewicht, Migrationshintergrund oder anderen Glaubens berücksichtigen soll. "Das kann man nur lösen, wenn man das über mehrere Serien streut", sagte Ulrich. "Oder über rein homosexuelle Formate wie 'L-World'."



Eine selbstverständliche und klischeefreie Darstellung von LGBTI in Film und Fernsehen forderte auch die im Februar in Berlin gegründete "Queer Media Society" (queer.de berichtete). (cw/dpa)