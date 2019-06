Sonderausstellung über den schwulen Sohn von Richard Wagner

Heute, 13:51h, noch kein Kommentar

Die Richard-Wagner-Stätten im sächsischen Graupa rücken mit ihrer neuen Sonderausstellung den Sohn des Komponisten und seiner späteren Frau Cosima von Bülow in den Mittelpunkt. Die Schau "Siegfried Wagner. Der fremdbestimmte Sohn" will auch der Frage nachgehen, welche Talente der Wagner-Spross hatte und welche Zwänge sein Leben begleiteten, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.



"Seine künstlerischen Fähigkeiten werden ebenso thematisiert wie die familiären Zwänge, die ihn nötigten, seine Homosexualität geheim zu halten und eine Familie zu gründen, um die Dynastie zu sichern", teilten die Wagner-Stätten weiter mit.

"Siegfrieds Weg war vorgezeichnet und fremdbestimmt"

Siegfried Wagner kam 1869 in der Nähe des schweizerischen Luzern zur Welt. "Die Eltern verstanden es, die Geburt über ein Jahr lang geheim zu halten, bis sie verheiratet waren. Sie wollten einen rechtmäßigen Wagner-Erben, der des Meisters Vermächtnis treu bewahren sollte. Siegfrieds Weg war vorgezeichnet und fremdbestimmt", hieß es in der Einladung zur Ausstellung, die am 20. Juni öffnet und noch bis zum 16. Februar 2020 zu sehen sein wird.



Der Wagner-Sohn arbeitete als Komponist und Dirigent. Von 1908 bis zu seinem Tod leitete er außerdem die Bayreuther Festspiele. Wegen seines Nationalismus und seines Antisemitismus ist er – wie auch sein Vater – heutzutage umstritten (queer.de berichtete).



Richard Wagner (1813-1883) verbrachte den Sommer 1846 in Graupa und konzipierte dort die Oper "Lohengrin". Er wohnte damals in einem Bauernhaus, das sich heute als "Lohengrinhaus" mit einer kleinen Ausstellung allein diesem Werk widmet. Zudem gibt es im Jagdschloss von Graupa ein Wagner-Museum mit Dauerausstellung und Konzertsaal. Es komplettiert die Richard-Wagner-Stätten, zu denen ein Wagner-Kulturpfad sowie ein Denkmal im Liebethaler Grund gehören. (dpa/cw)