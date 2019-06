Netflix kündigt zwei weitere "Queer Eye"-Staffeln an

Heute, 14:25h,

Der Streamingdienst Netflix hat am Dienstag bekannt gegeben, dass man zwei weitere Staffeln der schwulen Kult-Realityserie "Queer Eye" bestellt habe. Die bereits abgedrehte vierte Staffel soll weltweit ab dem 19. Juli im Netflix-Portal gestreamt werden können und wie Staffel drei in der Region um Kansas City spielen. Staffel fünf soll ab nächste Woche produziert werden und 2020 auf Netflix abrufbar sein. In dieser Staffel sollen die "Fab Five" in der Region Philadelphia aktiv sein.



Die achtteilige dritte Staffel ist erst im März auf Netflix erschienen. In den nächsten Staffeln sollen weiterhin die fünf schwule Experten ("Fab Five") ihre Beraterkünste einsetzen. Dabei handelt es sich um Antoni Porowski (Essen und Wein), Bobby Berk (Innenarchitektur), Karamo Brown (Kultur), Tan France (Fashion) und Jonathan Van Ness (Styling), der sich erst vor wenigen Tagen als nicht-binär geoutet hatte (queer.de berichtete).



Die mit allerlei Klischees spielende Reihe ist eine Neuauflage einer 100-teiligen Serie, die zwischen 2003 und 2007 in einem US-Kabelsender gezeigt worden war. Die Originalshow war unter dem Namen "Queer Eye for the Straight Guy" (Ein schwules Auge für den Hetero-Typen) gestartet. Auch damals kümmerten sich fünf schwule Männer darum, einer Person, meistens einem heterosexuellen Mann, ein komplettes Neustyling zu verpassen. In der Originalshow waren Ted Allen, Kyan Douglas, Thom Filicia, Carson Kressley und Jai Rodriguez die Experten. Diese Serie wurde in einer Zeit, in der der damalige Präsident George W. Bush mit offener Homophobie politische Punkte sammelte, mit Preisen überschüttet.



Auch in der Neuauflage spielt das Thema Akzeptanz im Trump-Amerika eine Rolle. Die neuen "Fab Five" nutzen ihre Prominenz auch offen, um sich für gesetzliche Verbesserungen einzusetzen, etwa ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz ("Equality Act"). Dafür besuchten sie im April Washington und trafen führende Politiker, so etwa Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, sowie die prominente Nachwuchs-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez.



We have the most diverse American congress ever, Im lifted up in seeing that a United States that values Equality & protection for all is currently fighting for that. Were making it rain pantsuits & equality in 2020. pic.twitter.com/k7J2cCpXep Jonathan Van Ness (@jvn) April 4, 2019 Twitter / jvn

Wie die Originalserie wird auch das neue "Queer Eye" von Kritikern hoch gelobt. Vergangenes Jahr gewann die Reihe einen Emmy als beste strukturierte Realityserie. Dabei konnten sich die "Fab Five" gegen beliebte Serien wie "Shark Tank" (die US-Version von "Höhle der Löwen") und die "Antiques Roadshow" (ein ähnliches Konzept wie "Bares für Rares") durchsetzen ( queer.de berichtete ). (dk)