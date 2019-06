Lesbisch-schwule Paare in Lettland weiterhin ohne Rechte

sbamueller / flickr) Lettische Grenze: Auch mitten in der Europäischen Union werden gleichgeschlechtliche Paare rechtlich noch immer nicht anerkannt (Bild:

Heute, 17:14h,

Das Parlament von Lettland hat am Donnerstag gegen eine Gesetzesinitiative gestimmt, mit der das Land eingetragene Lebenspartnerschaften eingeführt hätte. Für die Vorlage stimmten lediglich 23 von 101 Abgeordneten, 60 stimmten dagegen und ein Parlamentarier enthielt sich. Der Antrag war von Politikern einer liberalen und einer liberalkonservativen Regierungspartei in die Volksvertretung Saeima eingebracht worden.



Das Gesetz sollte unverheirateten hetero- und homosexuellen Paaren ermöglichen, ihre Partnerschaft bei einer Behörde eintragen zu lassen. Besonders nationalkonservative Abgeordneten wiesen die Initiative in der Parlamentsdebatte verhement zurück. Die eingetragene Lebenspartnerschaft widerspreche traditionellen Werten sowie der lettischen Verfassung, in der die Ehe als "Gemeinschaft zwischen Mann und Frau" festgeschrieben ist.

Außenminister outete sich 2014 als schwul

Zu den prominentesten Befürwortern des Gesetzentwurfs zählte Außenminister Edgars Rinkēvičs, der sich 2014 auf Twitter als schwul outete und sich gleichzeitig für die Einführung eingetragener Partnerschaften aussprach (queer.de berichtete).



Neben Lettland haben Lesben und Schwule in fünf weiteren EU-Staaten kein Recht auf eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft. Dabei handelt es sich ausschließlich um Staaten, die bis Ende der Achtzigerjahre in der sowjetischen Einflusszone lagen (Bulgarien, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei). Im Oktober 2018 kündigte die rumänische Regierung zumindest an, ein Lebenspartnerschaftsinstitut einführen zu wollen, das sowohl hetero- als auch homosexuellen Paaren offensteht (queer.de berichtete). (cw)