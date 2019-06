Präsident Macron ehrt Elton John

Heute, 08:51h,

Der britische Pop-Superstar Elton John soll die französische Ehrenlegion erhalten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde die Auszeichnung anlässlich der jährlichen "Fête de la musique" an den 72 Jahre alten Sänger überreichen, bestätigten Élyséekreise am Donnerstag.



Die feierliche Übergabe werde demnach am Freitag in Paris stattfinden. Der Verdienstorden wurde 1802 von Napoleon geschaffen und ist die höchste Auszeichnung Frankreichs.

1998 wurde Elton John zum Ritter geschlagen

Für Elton John ("Rocketman", "Candle In The Wind") ist das nicht die erste ranghohe Auszeichnung. 1998 schlug ihn die britische Königin Elisabeth II. zum Ritter, seither trägt der Sänger den Adelstitel Sir.



Der Brite befindet sich derzeit auf Welttournee. Am Donnerstagabend trat der schwule Sänger in der französischen Hauptstadt auf. (cw/dpa)