Unbekanntes Lied von Freddie Mercury veröffentlicht

Freddie Mercury gründete in den Siebzigerjahren die britische Rockband Queen mit – und war nicht nur zwei Jahrzehnte lang ihr Leadsänger, sondern komponierte auch Superhits wie "Bohemian Rhapsody" oder "We Are the Champions" (Bild: Universal Music)

Zum ersten Mal nach vier Jahrzehnten erscheint eine unveröffentlichte Version von "Time Waits For No One", die 1986 von Freddie Mercury für das Konzeptalbum des gleichnamigen Hits aufgenommen wurde. Die wunderschöne Version wurde Dave Clark, einen langjährigen Freund des queeren Queen-Sängers, produziert und ist jetzt bei Universal Music erhältlich.



Zugleich wurde auch ein Video veröffentlicht mit nie zuvor gezeigten Bildern eines Live-Auftritts von Mercury im Londoner Dominion Theater aus demselben Jahr. Mercury war 1991 im Alter von 45 Jahren an den Folgen seiner HIV-Infektion gestorben.

"Time Waits For No One" zeigt Freddie Mercury von seiner überzeugendsten Seite. Es ist eine sehr pure, reduzierte Darbietung, nur in Klavier-Begleitung, was einmal mehr Freddies einzigartige und beeindruckende Stimme unterstreicht. Es ist genau diese Aufnahme von 1986 aus den Abbey Road Studios, die Dave Clark gesucht und schließlich wiedergefunden hat. Fernab vom Pomp der Broadway-Version von damals. Pure Freddie-Magie! (cw/pm)