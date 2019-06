Ketchup-Attacke auf Lesbenfilmtage

Heute, 17:27h,

Auf die Freiburger Lesbenfilmtage wurde am Freitag ein Ketchup-Anschlag verübt. "Fassunglos: aus einem fahrenden Auto wurde eine rote Flüssigkeit auf Besucher_innen der #freiburgerlesbenfilmtage gespritzt", schrieb der Verein FLUSS am Freitagabend auf seiner Facebookseite.







Die Freiburger Polizei bestätigte den Vorfall am Samstag. Demnach wurden mehrere Menschen von einer größeren Menge Tomatensauce getroffen sowie Werbeaufsteller durch die Attacke beschädigt. Die Täter*innen konnten unerkannt entkommen. Nach Aussagen von Zeug*innen wurde das Ketchup aus einem kleinen schwarzen PKW geworfen.



Die Attacke ereignete sich nur einen Tag vor dem Freiburger CSD. Die Lesbenfilmtage finden noch bis Sonntag am Alten Wiehrebahnhof statt.

Homophober Vorfall auch in der Hauptstadt

In Berlin wiederum wurde am Freitag eine homophobe Schmiererei entdeckt. Laut Polizeibericht vom Samstag meldeten Passanten am Freitagabend gegen 18.40 Uhr einen homophoben Schriftzug in der Holzmarktstraße im Bezirk Mitte. Unbekannte hatten den 2,5 mal 1,6 Meter großen Schriftzug mit schwarzer Lackfarbe an die Fassade eines Wohnhauses geschmiert.



Nähere Angaben zu der Sachbeschädigung wurden im Polizeibericht nicht gemacht. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. (cw)