Die Verlesung der Forderungen des CSD (Bild: facebook / prideizmir

Heute, 18:39h,

Eine Woche vor dem geplanten CSD in Istanbul haben türkische Behörden am frühen Samstagabend erneut eine Pride-Demonstration verhindert – diesmal in der westtürkischen Hafenstadt Izmir, in der LGBTI-Kundgebungen bislang in der Regel noch ungestört stattfinden konnten.



zmirde bu yl 7.'si düzenlenen LGBT+ Onur Haftas kapsamnda düzenlenen yürüyüe polis müdahale etti. Müdahaleler sonucunda 17 kiinin gözaltna alnd bildirildi. video:@evrenselwebtv pic.twitter.com/2OyyXhbhNK dokuz8HABER (@dokuz8haber) June 22, 2019 Twitter / dokuz8haber | Der Beginn des Pride

Wie in einigen Vorjahren hatte der von der nationalen Regierung bestimmte Gouverneur den Pride vorab verboten. Ein Gericht hatte das mit angeblichen Sicherheitsbedenken begründete Verbot der siebten CSD-Demo der Stadt in den letzten Tagen bestätigt. Dennoch versammelten sich hunderte LGBTI in der Innenstadt, um Forderungen zu verlesen. Polizisten waren vor Ort und trieben die Menschen auseinander und vor sich her, griffen aber zunächst nicht ein.



Später wurden dennoch Menschen festgenommen, vor allem, als sie sich wie in den Vorjahren an der Küstenpromenade versammeln wollten. Offenbar kam dabei auch Tränengas zum Einsatz. Aktuellen Angaben zufolge wurden insgesamt mindestens 17 Menschen festgenommen. In der Regel werden die Festgenommenen nach wenigen Stunden wieder freigelassen.



7. zmir Onur Yürüyüü saat 18.00da Türkan Saylan Kültür Merkezinin önünden balad. Sloganlarla yürüyüe balayan kalabala çevik kuvvet gaz skp müdahale etti. Gözaltna alnanlar var. #onuryasaklanamaz pic.twitter.com/qiSl2yR80h Mavra Postas (@MavraPostasi) June 22, 2019 Twitter / MavraPostasi | Die Festnahmen am Ufer

Der CSD in Izmir war unter anderem bereits 2016 verboten worden – dennoch versammelten sich tausende am Ufer und die Polizei schritt nicht ein (queer.de berichtete). In den Vorjahren hatten noch mehrere tausende Menschen friedlich an den Prides teilgenommen.



Der CSD in Izmir 2015

In den letzten Tagen war bekannt geworden, dass in diesem Jahr auch die CSD-Demonstrationen in Istanbul und im südtürkischen Antalya verboten wurden (queer.de berichtete). Während in der letzten Stadt auf eine Kundgebung verzichtet wurde, wird erwartet, dass in Istanbul beim 17. "Marsch des Stolzes" am 30. Juni im Rahmen der 27. Pride-Woche erneut Hunderte dem Verbot trotzen wollen.



In den letzten Jahren hatte die Istanbuler Polizei mehrfach Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse gegen Teilnehmer des CSD und des Trans Pride eingesetzt, auch im letzten Jahr wurden hunderte Teilnehmer von der Polizei durch die Straßen getrieben und einige Menschen für einige Stunden festgenommen (queer.de berichtete), In den Jahren vor dem ersten Verbot und der ersten CSD-Niederschlagung 2015 hatten noch zehntausende Menschen an den Demonstrationen teilgenommen. (nb)