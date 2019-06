Homophobe Attacke in Neukölln

Die Polizei in Berlin hat in diesem Monat mehrere homo- und transphobe Übergriffe gemeldet (Bild: Polizei Berlin / Youtube)

Heute, 16:39h, noch kein Kommentar

Am Sonntagabend wurde eine lesbische Frau in Berlin-Neukölln von einer Jugendgruppe angegriffen. Das gab die Berliner Polizei bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die 27-Jährige gegen 19 Uhr zu Fuß am Kottbusser Damm unterwegs gewesen, als sie von zirka vier bis fünf Jugendlichen mit Wasser bespritzt worden sei. Als die junge Frau die Jugendlichen daraufhin angesprochen habe, sei sie zu Boden geschubst und mehrmals getreten worden.



Erst als Zeugen zu Hilfe geeilt seien, hätten die Angreifer von der 27-Jährigen abgelassen und seien geflüchtet. Die junge Frau gab an, dass sie vermutet, aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes und ihrer sexuellen Orientierung angegriffen worden zu sein. Sie erlitt leichte Verletzungen am Rumpf und an den Armen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat – wie bei vermuteter politisch motivierter Gewalt üblich – die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Berlin werden anders als in anderen deutschen Städten mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI.



In diesem Monat kam es bereits zu mehreren homophoben Attacken in der Bundeshauptstadt. Vor zwei Wochen wurde etwa ein lesbisches Paar vor einem Imbiss beleidigt und geschlagen (queer.de berichtete). (pm/dk)