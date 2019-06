Heidi Klum präsentiert deutsche Dragqueen-Show

Heidi Klum als Moderatorin in "Project Runway" (Bild: Lifetime)

"Wie verwandeln sich Männer in hinreißende Glamour-Girls?" Diese Frage beantwortet ProSieben nach Angaben seiner Instagramseite "ab diesem Winter" – und zwar zur Hauptsendezeit. Dann soll Heidi Klum gemeinsam mit Bill Kaulitz, dem Bruder ihres Verlobten Tom, und ESC-Siegerin Conchita Wurst in der Jury der Show "Queen of Drags" sitzen.



Die Show soll sich an Klums Erfolgsformat "Germany's Next Topmodel" orientieren, mit dem die 46-Jährige seit der Premiere im Januar 2006 Spitzenquoten einfährt. Zehn Dragqueens sollen in eine Luxusvilla einziehen und dort über mehrere Wochen zusammenleben. Wöchentlich müssen sie neue Aufgaben erfüllen, um im Rennen bleiben zu können.



Der Privatsender stellte das Format am Mittwoch bei den "Screenforce Days" in Köln vor. "Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren", erklärte Klum in einer Video-Liveschaltung. "Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen ProSieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben."



Kaulitz erklärte, er freue sich auf die Reihe: "Mode, Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt!" Conchita ergänzte: "Drag ist eine sehr vielfältige Ausdrucksform und die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up."

Klum besuchte CSD Los Angeles

Klum wird weiterhin für ProSieben die erfolgreiche Show "Germany's Next Topmodel" moderieren. Bislang ist sie noch nicht mit dem Thema Drag in Berührung gekommen. In den USA war sie aber in der Schwulenszene als Moderatorin der Realityshow "Project Runway", die sie von 2004 bis 2018 mitproduzierte und präsentierte, sehr beliebt. In der Sendung treten Modedesigner gegeneinander an – dabei gab es bereits viele queere Kandidaten, deren sexuelle Orientierung auch immer wieder thematisiert wurde.



Erst vor zwei Wochen sorgte Klum für Aufsehen, als sie gemeinsam mit ihren Kindern den CSD Los Angeles besuchte und für Akzeptanz warb. Dabei zeigte sie sich mit der bekannten Dragqueen Laganja Estranja, die als Kandidatin der sechsten Staffel der Realityspielshow "RuPaul's Drag Race" landesweite Bekanntheit erlangte (queer.de berichtete).



Gegenüber DWDL erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann, dass sein Sender "schon lange" darüber nachgedacht habe, eine Show mit Dragqueens zu produzieren. Bei ProSieben freue man sich, dass man Heidi Klum nach 14 Jahren "Topmodel" endlich überzeugen konnte, eine weitere Show zu übernehmen. "In der vorletzten Staffel #GNTM haben unsere Zuschauer die Drag-Folge sehr gefeiert. Deswegen haben wir jetzt mit der ProSiebenSat.1-Produktionsfirma Red Seven eine eigene Show entwickelt", sagte Rosemann. (dk)