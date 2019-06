Liverpool: Zwölfjähriger wegen Messer-Attacke auf schwules Paar festgenommen

Die Szene Minuten nach der Tat, wie sie in einem Video bei Twitter festgehalten wurde. Der Junge auf dem Fahrrad ist unbeteiligt.

Gestern, 22:34h, noch kein Kommentar

Vier Tage nach einer offenbar homophob motivierten Messerattacke in Liverpool, die das Land bewegte, hat die örtliche Polizei einen Zwöfjährigen als mutmaßlichen Haupttäter festgenommen. Wie die Merseyside Police mitteilte, werde ihm schwere Körperverletzung aus Homophobie vorgeworfen. Der Junge werde nun von Detektiven befragt.



Das angegriffene schwule Ehepaar war am Samstagabend gegen 21.20 Uhr nach einem Pub-Besuch auf einer Straße im Stadtteil Anfield unterwegs, als es auf drei Jugendliche stieß, die die Männer, beide in den Dreißigern, offenbar ohne weiteren Anlass beleidigten und mit homophoben Sprüchen belegten. Einer der Jugendlichen zückte dann ein Messer und griff das Paar an. Einer der Männer erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Hals, sein Partner wurde leicht an der Hand verletzt.



A schoolboy has been arrested following a homophobic attack on two men in Anfield over the weekendhttps://t.co/Ys4Po38rUC Liverpool Echo (@LivEchonews) June 26, 2019 Twitter / LivEchonews

Die Polizei beschrieb die Angreifer, die flüchten konnten, in einem ersten Zeugenaufruf als zwischen 12 und 15 Jahre alt, einer von ihnen sei mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Die Lokalzeitung "Liverpool Echo" sprach später von unsozialen Halbstarken ("yobs"), die die Männer attackiert hätten. Einer der älteren Jugendlichen habe eine ungeordnete Wuschelfrisur (lokal als "ket wig" bekannt) getragen. Bei dem festgenommenen Zwölfjährigen soll es sich offenbar um den Messerträger handeln. In Großbritannien gelten Kinder ab dem vollendeten 10. Lebensjahr als strafmündig.



"Dies ist ein schockierender Angriff, da wir eine Gruppe junger Männer haben, die homophobe Beschimpfungen schreien, was an sich schon beunruhigend ist", so Polizei-Inspektorin Tracey Martin. Noch schlimmer sei "die Tatsache, dass ein 12-Jähriger ein Messer trägt und bereit ist, es zu benutzen". Liverpools Bürgermeister Joe Anderson meinte, er sei "so wütend und beschämt" über die Tat. Sowohl der anglikanische als auch der römisch-katholische Bischof der Stadt verurteilten den Angriff.

Erinnerung an frühere Hassverbrechen

Beide Bischöfe, die bei den diversen Tragödien der Stadt durch Zusammenhalt den Liverpudlians Trost zu spenden suchten, hatten 2009 zusammen mit weiteren Kirchenanführern eine viel beachtete Erklärung gegen Homophobie und Gewalt veröffentlicht (queer.de berichtete). Anlass war ein lebensgefährlicher Angriff auf einen damals 22-Jährigen; der Polizei-Anwärter war beim Verlassen einer Gay-Bar in der Innenstadt von einem Mob aus rund 20 Jugendlichen angegriffen worden (queer.de berichtete).



Ein Jahr zuvor hatte der Mord an einem schwulen Jugendlichen für landesweites Entsetzen gesorgt: Der 18-Jährige Michael Causer wurde bei einer Hausparty von zwei Jugendlichen unter homophoben Beleidigungen verprügelt, nachdem diese, während Causer schlief, freizügige Bilder von ihm auf seinem Handy fanden. Causer erlag im Krankenhaus seinen Hirnverletzungen. Einer der Täter, James O'Connor, wurde nach einem Geständnis wegen Mordes zu Lebenslänglich mit einem Mindestgefängnisaufenthalt von elfeinhalb Jahren verurteilt. Der andere Verdächtige, Gavin Alker, wurde von der Jury freigesprochen, nachdem er Selbstverteidigung geltend gemacht und seinen Kumpel als Anstifter und Haupttäter belastet hatte. Das Urteil, das eine homophobe Motivation abstritt, hatte zu Demonstrationen vor dem Gericht geführt.



In 2008 Michael Causer was brutally murdered.



Ten years later his family leads the parade at Liverpool Pride, which was set up in his memory. pic.twitter.com/pODJWqd7W1 BBC Three (@bbcthree) August 10, 2018 Twitter / bbcthree | Bericht der BBC aus dem letzten Jahr zum Mord an Michael Causer zehn Jahre danach

Der CSD in Liverpool findet seit 2010 rund um das Wochenende statt, das Causers Todestag am nähesten kommt. Die Stadt begleitet auch aus Reaktion auf die Taten 2009 und 2008 den Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie mit einer eigenen Veranstaltungswoche, in der Innenstadt gibt es seit einigen Jahren ein belebtes Gay Village, das von der Stadt mit Straßenschildern mit Regenbogen ausgestattet wurde (queer.de berichtete).



Vor der aktuellen Tat in Liverpool hatte bereits eine weitere homophobe Tat landesweite Schlagzeilen gemacht: Anfang Juni war ein lesbisches Paar in einem Nachtbus in London von einer Jugendgang attackiert und ausgeraubt worden (queer.de berichtete). Die von Medien ebenfalls als "yobs" beschriebenen Jugendlichen hatten die Frauen demnach umstellt, vulgär beleidigt und aufgefordert, sich zu küssen. Nach ihrer Weigerung wurden sie demnach mit Münzen beworfen, bevor die mutmaßlichen Täter auf sie einschlugen. Eine der Frauen sagte später der BBC, sie glaube, dass die Zunahme von Rechtspopulismus für eine Zunahme von Hassverbrechen verantwortlich sei. (nb)